La excusa será la firma de un convenio de cooperación turística interprovincial, pero los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, además de Ernesto Sanz y el senador Luis Naidenoff, entre otros, se reunirán durante la tarde de hoy en Corrientes no solo para hablar sobre los beneficios del turismo. El encuentro servirá para cerrar filas ante la escalada de tensión que generó con Casa Rosada el pedido de internas presidenciales de un sector de la UCR.

"También se va a hablar de política, de temas nacionales que tienen que ver con Cambiemos, cuestiones que el radicalismo debe discutir y tratar conjuntamente con las autoridades partidarias, como saber dónde será la Convención partidaria", afirmó el anfitrión Valdés en las últimas horas.

La posibilidad de forzar una interna con el PRO a nivel nacional comenzó a tomar impulso cuando el economista y diputado nacional Martín Lousteau renovó el reclamo a través de los medios, algo que generó un efecto cascada en un sector de la UCR y en dirigentes como Ricardo Alfonsín, el pampeano Daniel Kroneberger (que le ganó la interna provincial a Javier MacAllister), el cordobés Ramón Mestre e incluso el propio Sanz.

"Hoy una PASO puede significar la posibilidad de que se amplíe el marco de la oferta dentro de Cambiemos respecto al electorado. Y que algunos votantes desencantados encuentren una vía de expresión y que puedan, nutriendo a Cambiemos, porque lo defiendo a muerte, darle mucho vigor", señaló el ex senador, hoy retirado de la política activa, al ser consultado en radio Mitre.

En los últimos días, Cornejo, presidente de la UCR a nivel nacional, se refirió a la realización de una eventual PASO dentro de la alianza de gobierno: "Mi posición personal es que, en determinadas circunstancias, serviría, y en otras circunstancias podría perjudicar a la coalición esa competencia interna, con lo cual me parece que deberíamos esperar que los resultados económicos fluyan", afirmó el gobernador de Mendoza que, además, puso como plazo para una definición los meses de abril o mayo.

Por otro lado, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, manifestó su rechazo a la idea de abrir una interna en Cambiemos para elegir la fórmula presidencial. "No tienen sentido en el caso de un partido de gobierno. La Coalición Cívica va por la renovación (del mandato) del presidente (Mauricio) Macri y voy a recorrer el país defendiendo al Gobierno", expresó, también en diálogo con Mitre.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, planteó que todavía no está descartada la posibilidad de realizar una interna presidencial dentro de Cambiemos, pero explicó que eso solo se considerará si el radicalismo presenta una posición cohesiva al respecto. "Se va a terminar de decidir en la mesa nacional de Cambiemos. No hay una posición común, por lo menos por lo que se escucha de la dirigencia del radicalismo. La mayoría plantea que no es una buena idea hacerle una interna al Presidente de la Nación", expuso el ministro en declaraciones a TN.

En la agenda política del radicalismo queda por definir la fecha para la Convención nacional, que comenzará a determinar el esquema de alianzas, candidaturas y posicionamientos para las elecciones de este año.



Asimismo, en esa convención podría definirse una postura formal con relación al reclamo que que haya PASO.

ACUERDO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA

El encuentro en Corrientes está programado para las 18, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, en la que también participará el secretario de Turismo de la Nación y dirigente radical, Gustavo Santos, según anunció el ministro de Turismo de Corrientes, Cristian Piris.

Tras la firma del acuerdo de cooperación turística, la provincia recibirá tres vehículos para transporte de pasajeros hacia el Iberá, otorgados mediante una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se anunciará la ejecución de los programas nacionales Emprender CocinAR y Emprender, vinculado a la pesca deportiva.

A las 19, en tanto, se prevé la inauguración de la primera etapa del Centro de Interpretación del Carnaval y Chamamé, y por la noche se anunció que los gobernadores participarán del desfile de carnavales oficiales



Asimismo, fue incluida en la agenda del martes una excursión a Concepción del Yaguareté Corá, portal de acceso a los Esteros del Iberá.

Según se indicó desde el gobierno correntino, el propósito es unir en un circuito turístico la Ruta del Vino de Mendoza y la Quebrada de Humahuaca en Jujuy, con el ecosistema Ibéra de la provincia del litoral.