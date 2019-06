El próximo domingo 16 de junio se celebra el Día del Padre y los planes de hasta 12 y 18 cuotas sin interés impulsados por el Gobierno nacional, junto con las ofertas especiales y descuentos promovidos por marcas y entidades financieras serán los principales animadores de de las ventas para agasajar a Papá, según las proyecciones de cámaras y comercios.



"El nuevo lanzamiento de los planes de pago en cuotas Ahora 3, 6, 12 y 18 será un motorizador muy importante de las ventas para Día del Padre", anticipó un informe elaborado por la consultora Focus Market para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Esto se debe a que las tasas se han reducido del 45% al 20% y que incluso con un costo financiero total del 25% están por debajo del promedio de las paritarias de entre el 28% y 30% más revisión alcanzado por algunos gremios. A esto se agrega la decisión de determinados comercios y cadenas de buscar recuperar las ventas a través en 6 y 12 cuotas a una tasa de interés 0. En ese sentido, la Secretaría de Comercio Interior relevó en las últimas horas que más de 200 cadenas comerciales en todo el país adheridas al programa Ahora 12 ya ofrecen cuotas sin interés -ver recuadro-.



Entidades Adheridas a CAME como la Federación del Comercio en Artefactos del Hogar, Cámara Argentina de Concesionarios de Motos, Cámara Argentina de la Industria del Juguete, entre otras, anticiparon que esta semana sumarán promociones y descuentos.



La oportunidad de retornar a las cuotas sin interés, la estabilidad del último mes, la recuperación paulatina del salario y un consumo demorado durante meses, podrían conjugarse para dar a la fecha un impulso a las ventas en una variedad de rubros.



De acuerdo al trabajo de Focus Market, los rubros con mayor proyección en la participación de demanda para regalar en el Día del Padre son indumentaria (17%), herramientas (11%), telefonía celular (11%) y artículos de informática televisión y video (10%).También tiene un lugar destacado en la proyección de compra el rubro experiencias, es decir cenas, salidas de campo, estadía en hoteles o spa (10%), artículos para el hogar ( 9%), calzados (8%), artículos deportivos (8%), vinos y licores (8%), entre otros ítems.



El relevamiento encargado por CAME destaca que además de las cuotas sin interés se destacan los reintegros de hasta el 30% y el 35% que tarjetas de crédito y entidades bancarias ofrecerán para esta fecha en una amplia variedad de rubros.También se podrán obtener descuentos de hasta 35% que ofrecerán las marcas del segmento de indumentaria y calzado, 30% en establecimientos gastronómicos y de hasta el 50% en cadenas de hoteles con paquete de estadía y almuerzo o cena.



Otro segmento destacado es el denominado MarketPlaces con comercios minoristas interrubros a través de plataformas como Mercado Libre que se sumaron a la campaña de descuentos de hasta 40% para el Día del Padre, con cuotas sin interés de acuerdo a tarjetas y bancos.



De acuerdo a los rubros y las cadenas adheridas, los planes Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12 y 18 cuotas sin interés estarán disponibles para adquirir productos de línea blanca, televisores, muebles, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales y herramientas para la construcción. Este plan también abarca bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, artículos de librería, anteojos, teléfonos celulares 4G, juguetes y juegos de mesa, computadoras, notebooks y tabletas, neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos, artefactos eléctricos de iluminación y de tecnología led e instrumentos musicales. Por último, en lo que respecta a las preferencias de los consumidores respecto al lugar en el que realizarán las compras, en primer lugar se ubicaron los centros comerciales a cielo abierto (43%), seguido por shoppings (28%), comercio electrónico (20%) y supermercados (9%).Télam

200 cadenas con cuotas y 0 interés

Los comercios de electrodomésticos (línea blanca, televisores, notebooks, computadoras y tabletas) que ofrecen cuotas sin interés son Falabella, Frávega, Garbarino, Musimundo, Ribeiro, Rodo y Cetrogar, entre otros. Los comercios del rubro telefonía celular 4G que también las ofrecen son Movistar, Claro, Personal, Falabella, Frávega, Garbarino, Musimundo, Ribeiro y Rodo, entre otros. En el rubro indumentaria (indumentaria, calzado y marroquinería) figuran Mimo & Co, Anchus, Carla Di Sí, Broer, Cheeky, Etiqueta Negra, G de B, Gepetto, Grisino, Grimoldi, Jazmín Chebar, Juana de Arco, Kosiuko, Paula Cahen D"Anvers, Prüne, Vitamina, Bensimon, Bolivia, Burgues, Clara Ibarguren, Delaostia, Naum, Lacoste, Naím, Penguin, Rochas, 47 street, entre otros.