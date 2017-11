Impactante. El exvicepresidente K estaba recién despierto, despeinado, descalzo y en ropa de cama cuando fue detenido en su departamento de Puerto Madero.

Destinado a brillar con luz propia, Amado Boudou (cumple 55 años el próximo 19) transitó por un derrotero similar al que peregrinó otra dirigente surgida de la Ucedé, la recién fallecida María Julia Alsogaray, quien terminó en prisión luego de haber sido la funcionaria favorita del expresidente peronista Carlos Menem durante la década de los "90.



Como la hija del capitán ingeniero, Boudou mantuvo una aceitada relación con el Poder Ejecutivo, aunque su audacia lo llevó a ser el segundo vicepresidente de Cristina Kirchner. Aimeé, como le dicen quienes lo conocen desde que pasaba música en las discos de Mar del Plata, fue uno de los líderes de la agrupación universitaria de la Ucedé (UPAU) en la Facultad de Economía de la Universidad de esa localidad balnearia.



Cerca suyo, en Derecho, militaba el extitular de Aduanas y luego de la AFIP, otro marplatense, Ricardo Echegaray.



Aunque quienes conocen a ambos cuentan que esa relación era distante, las vueltas de la política argentina los volvió a unir: primero, en el mismo gobierno; luego, ante la Justicia Federal.



Durante su etapa universitaria, llegó a ser productor de espectáculos musicales y ejerció, ya con el título bajo el brazo, como docente en varias universidades.



Sus excelentes notas -concluyó su carrera con un promedio de 8,12- le abrieron a Boudou las puertas de la elitista Universidad del CEMA y, luego, en los años 90, a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Allí ya trabajaba quien también sería su compañero en los gobiernos de Néstor y de Cristina: el diputado nacional Sergio Massa, a quien conocía de la militancia en la Ucedé. Tras un breve interregno en el que Boudou pasó a ser secretario de Hacienda del Partido de la Costa, donde recibió su primera denuncia por un plan de viviendas que nunca se hizo, el economista regresó a la Anses.



Cuando Massa pasó a ser jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Boudou se convirtió en director de la Anses. Y, ya instalado al frente de la repartición que administra las jubilaciones y pensiones, le comentó al tigrense su idea de que el Estado se adueñara de los fondos de las AFJP. La expulsión de Massa del gobierno de CFK, tras la derrota electoral de 2009, le abrió las puertas del Ministerio de Economía donde, presuntamente, y a requisitoria de la AFIP de Echegaray, autorizó la adquisición de la quebrada firma Ciccone Calcográfica por parte de The Old Fund.



Creyendo seguramente que el destino de Boudou era brillante, la expresidenta lo eligió para que la acompañara en la fórmula que le dio la reelección con el 54% de los votos en 2011. Boudou ya estaba de novio con la modelo y periodista Agustina Kampfer, y su perfil desenfadado y combativo lo llevó a zapar con la banda de rock La Mancha de Rolando, liderada por Manuel Quieto. Mimado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, amagó con ser candidato a jefe de Gobierno porteño, con el respaldo del líder camionero Hugo Moyano. Sin embargo, su estrella comenzó a apagarse a poco de llegar a la Vicepresidencia. En una investigación periodística se lo acusó de querer apropiarse de la firma Ciccone (compañía que fabricaba los billetes de la moneda argentina) a través de The Old Fund, controlada por Alejandro Vanderbroele, a quien señalaban como el testaferro del vice. Boudou negó siempre esos cargos y Vanderbroele aseguró que nunca lo conoció "ni de vista". Sin embargo, en abril de 2012 la Justicia comprobó que Vanderbroele pagaba las expensas, el alquiler y la TV por cable de un departamento perteneciente a Boudou. Además, descubrió que un socio minoritario de The Old Fund, Sergio Martínez, compró dos camionetas para apoyar la precandidatura de Boudou para ser jefe de gobierno porteño en 2010 mientras compartía un domicilio legal con el entonces ministro de Economía.

Qué se comenta

ELISA CARRIÓ

Diputada nacional

Celebró la detención de Boudou por supuesto enriquecimiento ilícito con una foto de su muñeca, a la que bautizó "la Republiquita", junto a la imagen de la virgen María y un "viva la República!". Ese fue el único tuit de Lilita.

PABLO TONELLI

Diputado nacional del PRO

Rechazó que la detención de Boudou esté influenciada por una presión política sobre la Justicia y aseguró que "si hay algo que se terminó el 10 de diciembre de 2015 es la presión del gobierno sobre jueces e instituciones".

MIGUEL LIFSCHITZ

Gobernador de Santa Fe

Afirmó ayer que en este caso no pueden caber dudas de que "hay sobrados motivos para la detención" del exvicepresidente Boudou, ya que "hay muchas causas y muchos procesos" sobre su "cabeza".