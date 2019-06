Dady Brieva, el actor cómico y militante kirchnerista, anunció este miércoles que va a evitar dar declaraciones públicas sobre política para no perjudicar las chances electorales del Frente de Todos, de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Lo dijo en un estudio de televisión tras la polémica y las críticas que recibió por proponer una "Conadep contra los periodistas" que investigaron la corrupción, rechazos que surgieron incluso desde su propio espacio político.

Sin embargo, antes de cumplir su promesa, lanzó varias frases que volvió a generar mucha controversia: "Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro", fue una de ellas.

Felipe Solá había sido el primero que lo cruzó con dureza y le dijo que estaba beneficiando al oficialismo con esas palabras: "Tiene razón, pero si me van a echar, que me hagan un partido de despedida", pidió Brieva, en el programa Involucrados, de América, junto a Mariano Iúdica y Débora Plager. Y anticipó que, por ese pedido y por ser "un militante", va a callarse, aunque aprovechó esa supuesta "despedida" para lanzar más frases destinadas a provocar.

"Felipe tiene cierta razón que (esos dichos) no estarían ayudando en este proceso. Lo que pasa es que yo hace cuatro años que me estoy tirando arriba de las granadas cuando no había ningún dirigente. Si me vas a despedir, haceme el partido homenaje. Pero él tiene razón: yo hoy vengo acá a hacer mi partido de despedida. Voy a hablar en las Unidades Básicas o Universidades, pero no me voy a referir en lugares públicos", afirmó en el programa.

Para justificar esa decisión de llamarse a silencio, Brieva explicó: "Yo soy un cuadro orgánico". Pero antes de cumplir esa palabra, y con nuevas críticas a los periodistas, insistió con la tesis de que José López "no revoleó bolsos con plata, sino que los dejó ahí... con una ametralladora, está bien" y que los medios críticos "hicieron operaciones" al informar sobre hechos de corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Una de las primeras frases llenas de sentido provocador que lanzó el actor tuvo que ver con las críticas de los propios a sus palabras. Es que, al recordarle que algunos lo veían como "el Herminio Iglesias" de ahora, él ante la sorpresa de todos los participantes del programa reivindicó al peronista que trascendió por prender fuego un cajón fúnebre. "Para mí sería un orgullo ser Herminio Iglesias, que fue un tipo de la primera resistencia peronista. Fue un tipo que se bancó muchas cosas... bueno, después está lo del cajón, el pedo de María Amuchástegui, qué sé yo..."

La segunda declaración llena de polémica, Brieva se refirió a los dichos de otro kirchnerista, Juan Grabois, quien dijo en ese mismo ciclo televisivo que él, antes de salir a juntar cartones, hubiera "salido de caño". En ese sentido, y al recordarle Iúdica que Grabois provenía "de la clase alta", el cómico afirmó: "A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto, como le tenemos nosotros, al oficio del chorro. Hay que tener un oficio, hay que tener know how para eso, no es para cualquiera".

La tercera frase "Yo creo que sí, que ser peronista es estar del lado de los buenos. Es lo que siento, disculpen... perdonen si alguien se siente mal. Creo que el peronismo es estar del lado correcto de la historia y querer cosas buenas para la gente". Y, por último, justificó a Miguel Pichetto por su decisión dejar el PJ y ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri: "Pichetto estuvo en la 125, entre otras, el matrimonio igualitario. Yo no soy irrespetuoso básicamente. Todos los compañeros en este movimiento que tiene 70 años, han hecho algo para que Perón venga y que Cristina siga".