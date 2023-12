El cotitular de la CGT Héctor Daer afirmó esta tarde que la central sindical "va a acompañar con todo lo que sea necesario a todos los sectores que se sientan perjudicados" por las políticas del Gobierno de Javier Milei, aunque aclaró que aún no hablaron de "medidas de fuerza".



Tras una reunión de la CGT, el dirigente dijo que aún no tienen "interlocutor en el Gobierno" y que "todavía no sabemos hacia donde vamos", pues "hasta ahora solo nos dijeron que va a haber ajuste" a través de unas "medidas de una vaguedad absoluta".