Daniel Gollán, ex ministro de Salud, afirmó que en Lago Escondido "no se cumple la ley", luego de denunciar que algunos vecinos agredieran a los manifestantes, ante la pasividad policial.

Entrevistado en el programa "Modo Fontevecchia", el funcionario aseguró: "Fue la primera vez que fui a acompañar este reclamo, que me parece justo. La situación fue un poco rara. Hay una ruta que se había judicializado y que la Justicia pidió que se abra para que la gente pueda acceder libremente al Lago Escondido, pero allí encontramos gente a caballo muy agresiva que nos tiró piedras con gomeras. La policía, que estaba allí, decía que tenía que mediar entre las dos partes para evitar el conflicto, pero extrañamente esa misma policía no garantizaba el tránsito."

Agregó: "Incluso gente que había entrado por otro lado y quería salir fue brutalmente agredida, no hubo un muerto de casualidad. La policía decía que no podía ingresar a la ruta provincial, camino Tacuifí, porque los vecinos no quieren. O sea que estaban en una actitud totalmente pasiva frente a la situación de agresión".

-Evidentemente no se cumplen las leyes ahí. Esto no sucede en ninguna parte del mundo.

-Luego está el componente político: hay que saber qué esconde Lago Escondido, por qué empresarios y políticos se reúnen allí.

-¿Sufriste alguna lesión por parte de estos vecinos a caballo?

-No, el doctor Nelson Donato que me acompañaba recibió un piedrazo contundente en la espalda. Por suerte, le dio en la mochila donde tenía varios componentes para curar a la gente, por si pasaba algo como lo que le pasó.

-¿Tu hipótesis es que eran contratados por alguien?

Desconozco si son o no vecinos de la zona. Los lugareños nos dijeron que algunos de ellos están contratados por Joe Lewis. En un momento, pusieron música, folclore, artistas reconocidos políticamente de izquierda, y es raro, porque defienden una causa que está en las antípodas de ese pensamiento. Algunos referentes políticos de Río Negro dicen que la gente de afuera de la provincia está problematizando esto, como si el conflicto fuera de ellos solamente. Da toda la impresión de que esta gente están recibiendo órdenes, porque están muy bien organizados. Tenemos mucho miedo por el otro grupo que fue por la montaña, que ya cruzó el lago y que debería salir por ese mismo camino de Tacuifí, hay riesgo de muerte.