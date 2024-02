El diputado de la UCR Rodrigo de Loredo afirmó hoy que su bloque no alcanzó "consensos" con el oficialismo sobre ciertos aspectos del proyecto de ley "Bases", relacionados con "la delegación de facultades, las privatizaciones de las empresas públicas, la coparticipación del Impuesto PAIS y la seguridad".



"Esperemos que se apruebe la ley en particular. Queremos articular un acuerdo sobre los temas en los cuales aún no hay un consenso, como el de las facultades delegadas al Presidente (Javier Milei); las privatizaciones; el Impuesto PAIS y la seguridad. Son básicamente las cuestiones centrales de la discusión abierta", sostuvo De Loredo en declaraciones para la prensa antes de ingresar al Congreso.



Sobre la discusión que tendrá esta iniciativa en el Senado, el diputado aseguró que eso dependerá de cómo el oficialismo consensuará con los demás bloques los temas que no puedan cerrarse en la Cámara baja.



"Depende más de ellos (el oficialismo) que de nosotros que el proyecto pase al Senado con una media sanción en particular. Se tendrán que analizar los puntos que no puedan cerrarse en Diputados. Tenemos contactos con los legisladores de la Cámara alta y estamos haciendo un análisis de manera conjunta", remarcó el dirigente del radicalismo cordobés.



El diputado indicó que "ojalá prosperen las sugerencias" que la bancada de la UCR en la Cámara baja le propondrá al oficialismo y adelantó que en materia de delegación de facultades, se impulsan "cambios muy pequeños" desde el bloque del centenario partido.



"El gobierno tiene una gran dosis de desorganización, no es el nuestro caso. Presentamos las disidencias muchos de las cuales fueron tomadas otras no", observó el legislador nacional.



De Loredo indicó que quieren "darle herramientas al Ejecutivo" pero "sacar los excesos, los exabruptos y darle racionalidad a la propuesta".



En cuanto a jubilaciones, el diputado radical indicó que están en contra de la fórmula jubilatoria propuesta por el Poder Ejecutivo porque "es insostenible el ajuste a los jubilados".



"Las formas actuales ya las licúan y es cierto, por eso le exigimos al Presidente que dé bonos para que impida la licuación de haberes; no nos pidan que votemos una fórmula que ajuste a los jubilados", remarcó.



Por otra parte, se refirió a la reforma del Código Penal que propone la ley "Bases" y sostuvo que su bloque consideró que estas modificaciones "rompen la sistémica del código y son exageraciones punitivas".



"Tenemos un número que lo hemos hecho valer (en Diputados), el Gobierno tiene una negación en aceptar que hay cosas que se consensuan. Si es así, que vayan al psicólogo", puntualizó.