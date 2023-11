Después de protagonizar el encuentro "Compromiso con la transparencia y la democracia", Sergio Massa viajó a la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, donde protagonizó una actividad en los Galpones de Empaque a cinco días del balotaje. El miércoles, el candidato de Unión por la Patria tiene programada una reunión con jóvenes estudiantes en Buenos Aires; mientras que el jueves cerrará su campaña con locación a definir.

"En momentos donde algunos elogian a quien ordenó asesinar a los héroes del ARA General Belgrano, le decimos sí a nuestra defensa de la soberanía de Malvinas. La sangre de nuestros soldados no se negocia: nunca se reconoce a quién ordenó la muerte de argentinos y argentinas", dijo Massa en uno de los momentos más álgidos del acto del martes, donde señaló que el 10 de diciembre "empieza una etapa nueva" donde se va a "dejar definitivamente atrás la grieta".

A su vez, enumeró una serie de políticas para la región, asegurando que se conservarán "los subsidios por zona diferencial patagónica que quieren eliminar y que hacen a la comprensión de que las distancias y el clima". "Creemos en los que construyen patria desde la Patagonia" y puntualizó en que se establecerá una "tarifa diferencial a los productores víctima del granizo".

En ese marco, remarcó que "el tejido productivo de esta provincia necesita que tengamos acuerdos, no solo como país ni como provincia, sino también entre los empresarios y los trabajadores".

Sergio Massa recordó el "Sí o no" en Río Negro

Durante su acto en General Roca, el candidato presidencial manifestó: "Recién una de ustedes me preguntaba por sí o por no; y es por sí: sí a la Argentina, sí a la educación pública gratuita y de calidad; sí a las universidades públicas extendidas a lo largo del país; sí a un Mercosur fuerte e integrado que le conserve al mercado a los productores de Río Negro; sí a decir nunca más a la corrupción en la Argentina y poner una agenda de transparencia. Es un sí a poner a la mitad de la oposición en el Banco Central".

En ese marco, recordó que "escuchamos propuestas sobre la eliminación de la coparticipación; hasta llegamos a escuchar la idea de la privatización de Vaca Muerta y de YPF, que en los últimos dos años ganó u$s 3.000 millones". "Argentina necesita que digamos que sí a tener un proyecto de país donde nuestra industria sea central", agregó.

"No ni con bronca ni con odio: es con esperanza. No es por el ajuste; es por el crecimiento; no es pensando que nuestra patria es un país de mierda como dicen, es amando a nuestra patria y a nuestra bandera. El domingo van a encontrar la bandera argentina: abracenla con esperanza que ahí está el futuro de nuestros hijos", culminó su acto.