El secretario de Industria, José De Mendiguren, afirmó hoy que “Argentina tiene uno de los niveles de desempleo más bajo de los últimos nueve años”, y destacó el crecimiento económico sostenido de los últimos tres.



“Argentina hoy tiene uno de los niveles de desempleo más bajo de los últimos nueve años, no llega al 7%", precisó De Mendiguren a FM La Patriada, y sostuvo que “por supuesto que hay inconvenientes, que tienen que ver con los dólares y los insumos, pero venimos creciendo”.



En el caso de la industria en particular precisó que considerando “la pre pandemia, viene creciendo un 12% en general”. “Durante los 4 años del gobierno anterior se les cayó la economía sin guerra y sin pandemia. Nosotros vamos a terminar la gestión con tres años consecutivos de crecimiento económico”, subrayó el funcionario.



De Mendiguren se refirió también a la inflación y reconoció que “al que trabaja no le alcanza la plata, es muy difícil mantener el poder adquisitivo con este nivel de inflación".



En esa línea, destacó que “cuando asumimos atacamos fuerte este tema y terminamos con un 80% de inflación cuando proyectaban un 140%”, y afirmó que “sigue siendo mucho, pero planeamos seguir en ese sendero”.



También analizó los acuerdos de precios y subrayó que abarcan “tanto precios como abastecimiento con las grandes empresas”.



Además, puntualizó que “en varios casos se está fallando”, pero remarcó que “se están poniendo multas importantes, y se requiere colaboración". Asimismo, llamó a las empresas que tuvieron “una ayuda enorme del sector público” durante la pandemia, a que “eso se tiene que devolver”.



Por otro lado, en relación a Brasil, dijo que ambos países “tienen en abundancia los recursos que el mundo necesita", por lo que es preciso “trabajar en conjunto y complementarnos, poder comercializar entre nosotros”. “No utilizar los dólares que nos son escasos es importante para nuestras reservas”, subrayó el secretario, quien sostuvo que “el país está en un escenario cercano a una mejora económica grande”.