José Ignacio de Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, manifestó este lunes que la inflación de enero será más alta que la de diciembre, cuando marcó un 5,1%.

Uno de los funcionarios del equipo económico reconoció que el primer mes del 2023 marcará un aumento de precios superior a diciembre, incumpliendo la promesa del Ministro de Economía de que la cifra iría decreciendo hasta llegar al 3% en abril. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había anticipado que el número rondaría el 5,6%.

Si bien el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 de febrero el número final, de Mendiguren se adelantó y dijo: "El número de la inflación será superior al del mes anterior".

El funcionario luego expresó que "este modelo productivo tiene el número de desocupación más bajo de los últimos años", pero agregó que "al que trabaja no le alcanza la plata y eso es lo que nos desvela".

En diálogo con Cynthia García por La García (AM 750), De Mendiguren aseguró también que "si el salario real no recupera no hay ningún modelo económico sustentable". De acuerdo a los datos recogidos del INDEC por Ecolatina, los salarios reales cayeron un 0,8% en promedio durante el 2022, un deterioro que se viene acentuando desde el 2018 y que se ubica cerca del 22%.