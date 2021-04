Especialistas aseguran que la variante de Covid-19 del Reino Unido, cuya circulación comunitaria ya fue detectada en Argentina, es entre un 30 y un 90% más transmisible y estudios internacionales asocian a esta cepa a un mayor riesgo de hospitalizaciones y muerte. En tanto, si bien no hay evidencia "irrefutable" respecto a variante de Manaos, los primeros indicadores aseguran que es más contagiosa que la británica, aún en casos de reinfección.

Esto reporta un informe elaborado por los virólogos e integrantes del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), Humberto Debat, Mariana Viegas y Carolina Torres.

La OMS clasifica las variantes en "de interés" (VOI, variant of interest, en inglés) y "de preocupación" (VOC, variant of concern), incluyendo en estas últimas a las del Reino Unido, Manaos y Sudáfrica.

La cepa británica fue detectada por primera vez el 20 de septiembre del año pasado en el Reino Unido, de allí es que toma su nombre.

Según el último informe del Proyecto País, esta variable fue detectada en 111 países, entre los que se incluyen Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina.

De esta variante se detectaron 54 casos, 37 corresponden a la CABA y PBA (22 CABA, cuatro GBA oeste, ocho Región Sanitaria Noroeste, 10 de PBA, tres Bolívar y 11 Olavarría). Excepto por un caso con antecedente de viaje al exterior, el resto correspondería a infecciones adquiridas en la comunidad. Otros cinco casos se detectaron en Córdoba, todos correspondientes a individuos con antecedentes de viaje. En Santa Fe se detectó un caso en un individuo sin antecedente de viaje o contacto estrecho con viajeros.

En relación a la situación en Argentina, Debat señaló que "en la vigilancia hemos detectado que está aumentando la frecuencia de la variante de Reino Unido; en base a las evidencias de numerosos países, sabemos que si se mantiene esta tendencia en algunas semanas podría convertirse en dominante (frecuencia mayor al 50%) en el AMBA".

Otra de las variantes que se detectó en Argentina es la de Manaos, que se reportó por primera vez el 4 de diciembre pasado en la región brasileña, cepa presente en más de 30 países.

No obstante, por el momento, no se puede clasificar a esta variante como de "circulación comunitaria" porque el Ministerio de Salud de Nación establece que esta categoría aplica cuando "en una zona o localidad se registra un número importante de casos no relacionados con cadenas de transmisión ya conocidas", y todavía son pocas las detecciones de muestras con esta variante.

El relevamiento del Proyecto País aseguró que se identificó la variante de Manaos en un total de 25 casos. Dieciséis casos provienen de CABA y 7 de PBA (dos de La Plata, uno de Pilar, uno de Florencio Varela y tres de Olavarría), sólo uno con antecedente de contacto con un viajero que regresó del exterior. En la provincia de Córdoba se detectó un caso de la variante Manaos en un individuo con antecedente de viaje a zonas afectadas, mientras que en la provincia de Santa Fe se detectó un caso en un individuo sin antecedente de viaje o contacto estrecho con viajeros.

"Los virus mutan todo el tiempo. Estas variantes contienen cambios en sus genomas que se empezaron a asociar con mayor transmisibilidad, gravedad o potenciales escapes a los tratamientos o vacunas", explicó Debat.

"Con respecto a la variante de Manaos, los diversos estudios con los que contamos muestran un panorama terrible. Si bien no tenemos aún evidencia irrefutable de que sea más letal, los primeros indicadores sugieren que es aún más transmisible que la variante de Reino Unido, y como sabemos, por la característica exponencial de los contagios, si esta variante se estableciera en nuestro país podría impactar en la situación epidemiológica y redundar en más hospitalizaciones y muertes", se indicó.



"El mundo está en un punto crítico"

El mundo se encuentra en un "punto crítico" por el crecimiento imparable de casos de Covid-19, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reivindicó el rol de las vacunas pero exigió que se mantengan las políticas de cuidados y evaluó que el virus podría ser controlado en "unos meses" si se toman las medidas correctas. "Estamos en un punto crítico. La trayectoria de la pandemia está en plena expansión, crece de forma exponencial", alertó la responsable técnica de la OMS en la lucha contra el virus, la estadounidense Maria Van Kerkhove. En una conferencia de prensa, la especialista admitió: "No es la situación en la que queremos estar 16 meses después del inicio de la pandemia, cuando disponemos de medidas de control eficaces". Van Kerkhove reseñó que la semana pasada el número de casos creció un 9% en el mundo, mientras que las muertes aumentaron un 5%.

A nivel global, en las últimas 24 horas se reportó un nuevo incremento en las cifras diarias de casos de Covid-19 con 664.505 contagios y 12.407 decesos en las

últimas 24 horas, que totalizaron más de 135 millones y de 2,94 millones, respectivamente, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

La semana arrancó con 19.473 contagios

Otras 179 personas murieron y 19.437 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 57.957 los fallecidos y 2.551.999 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud. Un 66,33% de los infectados de ayer corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

El reporte consignó que murieron 111 hombres y 64 mujeres, mientras que dos personas de la provincia de Buenos Aires y una de Mendoza fueron registradas sin dato de sexo.

La mayoría de las víctimas mortales se registró en la provincia de Buenos Aires con el deceso de 31 hombres y 21 mujeres. En segundo lugar se mantuvo Capital Federal con la muerte de 25 hombres y 12 mujeres.

Ayer se registraron en Buenos Aires 9.535 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 3.358; en Catamarca, 188; en Chaco, 241; en Chubut, 164; en Corrientes, 70; en Córdoba, 1.300; en Entre Ríos, 231; en Formosa, 348; en Jujuy, 72; en La Pampa, 69; en La Rioja, 12; en Mendoza, 639; en Misiones, 117; en Neuquén, 102; en Río Negro, 162; en Salta, 98; en San Juan, 173 (sin actualizar); en San Luis, 556; en Santa Cruz, 115; en Santa Fe, 1.104; en Santiago del Estero, 119; Tierra del Fuego, 104 y en Tucumán 560.

Vacunan a diabéticos

Los pacientes diabéticos e insulinodependientes fueron incluidos desde ayer en Salta a la Campaña Provincial de Vacunación contra el coronavirus, por lo que se habilitaron los preturnos correspondientes, informaron fuentes del Gobierno salteño. Se trata de mayores de 18 años que padecen diabetes mellitus tipo 1.

Personas de riesgo

Tierra del Fuego anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 59 años con factores de riesgo para la enfermedad, ni bien concluya la inoculación de mayores de 60 años que se encuentra en pleno desarrollo. Los interesados deberán completar un formulario web y aguardar la asignación del turno.

Por el país

Sin camas UTI

El PAMI de La Plata advirtió que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva para pacientes con Covid en la región de La Plata, Berisso y Ensenada "es de un 100% o Covid", y está ocupada en 80 o 90% para otras prácticas.

Costa está estable

El senador Eduardo Costa (UCR) permanecía ayer internado en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, de la Ciudad, tras contagiarse de coronavirus. Está "estable, con asistencia respiratoria y parámetros normales".