Julio De Vido volvió a prestar declaración ante la Justicia, pero en este caso fue en la causa Odebrecht, la cual investiga el pago de coimas por parte de la empresa brasileña que se adjudicó obras en el país.

En su nueva declaración, volvió a negar cualquier acusación en su contra y también ironizó con los cálculos que se hacen respecto a la defraudación que se habría hecho al Estado durante su gestión. "Aún no encontraron el Producto Bruto Interno que se supone que me apropié", dijo.

De acuerdo al texto de su indagatoria, al cual tuvo acceso Infobae, y consultado por la adjudicación de Odebrecht en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, dijo: "No puede decirse que tenga vínculos de amistad con la empresa IECSA, ni que el primo de quien hoy ejerce el cargo de Presidente de la Nación sea de mi círculo cercano de amistades, y sin embargo, no puedo más que coincidir con las deficiencias por él señaladas al momento de prestar declaración indagatoria".

Al referirse a las causas en su contra que avanzaron en los últimos años, dijo que "son tantos los expedientes en los cuales he sido citado a declarar en razón de las mismas imputaciones, que a esta altura ya no encuentro muchas más palabras para expresarme. El hecho de haber ejercido un cargo de poder en una estructura inmensa como es un Estado Nacional no determina mi participación en todas y cada una de las secuencias que pudieran desarrollarse, por más que se intente transformar el derecho penal de acto en un ilegítimo derecho penal de autor por estos días".

El exministro señaló que hace diez años lo están investigando a él y a su familia por enriquecimiento ilícito "y así, no han logrado dar con el Producto Bruto Interno que se supone me apropié".