El exministro de Planificación, Julio De Vido, dio una entrevista al abogado y periodista Jorge Rizzo en Radio Cooperativa 770, en la que volvió a referirse sobre su condición de "preso político", aunque destacó que fue por una "decisión de (Mauricio) Macri" y no del actual Presidente Alberto Fernández.

"Yo soy un preso político. El expresidente pidió por todos lados que me metieran preso", insistió De Vido en el marco de cruces por las declaraciones del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y luego el propio mandatario nacional, que dijeron que no había presos políticos pero sí "fallos arbitrarios".

"Sé que el Gobierno de Alberto no me metió preso, pero me gustaría (que hubiera una) mayor celeridad para resolver mi situación. Yo estoy preso por pedido de Macri", aclaró el exministro kirchnerista.

En esa línea, De Vido reconoció que "jamás" pidió o pediría un "indulto". "Eso quiere que quede claro. Yo solo comenté que un Presidente no deberia tener presos políticos de una administración anterior", advirtió. Por eso, pidió al actual presidente que "ponga en marcha los mecanismos para que la Justicia funcione de manera correcta".

Por otro lado, recordó que durante el tiempo que estuvo detenido, "(Miguel Angel) Pichetto fue de los primeros que me fueron a ver". Y por último hizo hincapié en la causa de espionaje en Dolores: "Tengo claro que (Marcelo) D' Alessio no es el único que estuvo en el armado de las causa en mi contra. Esto es mucho mas grande. Es necesario que le demos importancia a la causa de Dolores. Es claro que de esa forma vamos encontrar como se dieron las cosas. Me sigue sorprendiendo y preocupando la decisión de ratificar al fiscal Carlos Stornelli".