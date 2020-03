De traje blanco y con una corbata de seda azul, el exministro de Planificación, Julio De Vido, llegó a los tribunales de Comodoro Py esta mañana, en libertad, para notificarse en el Tribunal Oral Federal Nro.1 de la excarcelación dispuesta ayer. Lanzó fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri, como así también al exsecretario de Obras Públicas José López, a quien señaló como parte del "odio y la traición".

"Todas las persecuciones fueron orquestadas a partir del lawfare ", dijo De Vido en diálogo con la prensa, en el sexto piso de los tribunales de Retiro. Después, en declaraciones radiales fue todavía más lejos. "Durante el kirchnerismo no hubo corrupción", afirmó.

En Comdoro Py De Vido agradeció a los dirigentes políticos y religiosos que lo visitaron en el penal durante sus 900 días preso y especialmente a su pareja, Alessandra Minnicelli. Se refirió también a la causa por la tragedia ferroviaria de Once, de 2012. "Si hay justicia, la causa Once se va a caer".

De Vido cumplía desde mediados de diciembre con la prisión domiciliaria en su chacra de Zárate. Ayer, como respuesta a un pedido de sus abogados, esa medida fue revocada. A partir de ahora puede moverse sin dispositivos de monitoreo electrónico. Se le mantiene la prohibición de salir del país y su pasaporte será retenido por el Tribunal.

"Tengo diferencias ideológicas y políticas profundas con Alberto Fernández", dijo De Vido en una entrevista con Reynaldo Sietecase, en Radio Con Vos. El exministro insistió en que durante el kirchnerismo no hubo hechos de corrupción. "Que a mi me conste, ninguno. Sí lo hubo en los últimos cuatro años -afirmó-. Salimos en libertad, no porque Alberto es presidente, sino por el voto soberano."

El exministro relató que Cristina Kirchner nunca lo llamó en estos dos años. "Tampoco me preocupa -dijo-. Tengo afinidad ideológica con Cristina y no con Alberto."