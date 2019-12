Tras el cambio de gobierno se aceleraron los movimientos en el frente judicial y todo parece apuntar a un solo objetivo: el cese de las prisiones preventivas que tienen tras las rejas a exfuncionarios popes del kirchnerismo y otros amigos del poder. Ayer, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal anuló los fallos con los que habían sido rechazadas las excarcelaciones del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del exsecretario de coordinación de esa cartera, Roberto Baratta, en el marco de la causa conocida como "Los Cuadernos de las Coimas". Y en tiempo récord, el Trubunal Oral Federal Nº 7 (TOF 7) resolvió anoche acatar el fallo de Casación y ordenó la inmediata liberación del todopoderoso ministro de Planificación y Obras Públicas de Néstor y Cristina Kirchner, y la de su mano derecha en la cartera.



Así, después de dos años tras las rejas, De Vido dejará la cárcel pero deberá cumplir prisión domiciliaria en otra causa y se irá a su casa vigilado con tobillera electrónica.



El fallo resulta de amplio impacto político, máxime en un momento en el que el propio presidente Alberto Fernández criticó el abuso de las prisiones preventivas, tanto en campaña como en su jura ante el Congreso, y después de que la expresidente y actual vicepresidenta Cristina Kirchner habló del lawfare de causas en su contra.



A pesar de que abandonará el penal de Ezeiza, De Vido deberá cumplir con una detención domiciliaria que le fue impuesta por el TOF 1 en el marco de la causa en la que se investigan supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a la mina de carbón de Río Turbio. Sin embargo, desde la defensa del exministro no descartaban anoche la total liberación de De Vido.



Los fallos salieron anoche pasadas las 23 horas luego de que por la tarde la Cámara Federal de Casación Penal anulara los fallos con los que el TOF 7 había rechazado las excarcelaciones de los dos exfuncionarios y le ordenara a ese tribunal emitir una nueva resolución que contemplara la nueva normativa que rige para la aplicación de la prisiones preventivas.



Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, decidieron "disponer siguiendo los lineamientos fijados por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el día de la fecha, la inmediata libertad" tanto de De Vido como de Baratta, a través de dos fallos distintos.



En el caso de De Vido señalaron que la libertad no se hará por continuar detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 bajo la modalidad de arresto domiciliario.



Para el caso de Baratta, dispusieron que la libertad se haga efectiva "desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, una vez constatado que no registre orden restrictiva de su libertad"; y cuando sea excarcelado se le colocará una tobillera electrónica, entre otras restricciones.



Más allá de la prisión domiciliaria, la defensa de De Vido no descarta que la semana próxima recupere la libertad. Desde su entorno analizan distintos caminos judiciales para obtener ese beneficio. Por un lado, Casación aún no resolvió una homologación para extender su prisión preventiva en el caso de Río Turbio. Por otro lado, plantearán también ante el TOF Nº7 que vuelvan a analizar la situación del exministro ya que sus pares del TOF Nº1 ya le otorgaron la libertad.