El exministro de Planificación Julio de Vido aseguró ayer ante un tribunal oral que no acepta tener "responsabilidad penal" por el choque de tren que dejó 51 muertos en 2012, conocido como la "Tragedia de Once".



"No puedo aceptar ni por un segundo que yo pueda tener responsabilidad penal en relación con este dolor frente al que me inclino", aseguró de Vido al Tribunal Oral que lleva el juicio en su contra a través de una videollamada desde el penal de Marcos Paz, en provincia de Buenos Aires, transmitida por el Centro de Información Judicial.



El exministro de Planificación es juzgado por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública.



La Justicia considera que De Vido conocía las "graves falencias" del sistema ferroviario y no adoptó ninguna medida para solucionarlo.



Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de la capital, de Vido se defendió durante la ampliación de su indagatoria al alegar que "no se identifica qué mandato de actuar permite" atribuirle "autoría o responsabilidad" en la causa.



De Vido se encuentra en prisión preventiva desde hace ocho meses por una causa que investiga un presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en el sur del país que nunca se llevó a cabo.



En un primer juicio por la tragedia, que terminó en 2015, ya fueron condenados, además del maquinista del tren, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.