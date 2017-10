El diputado kirchnerista Julio De Vido, acorralado por dos causas judiciales en las cuales se ordenaron su desafuero y detención, solicitó ayer licencia en la Cámara Baja, renunció a la presidencia de la Comisión de Energía a través de una carta donde denunció una "persecución feroz y agraviante" y disparó un aluvión de planteos para frenar un inminente arresto. Sin embargo, Cambiemos buscará hoy firmar un dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales para votar este miércoles, en una sesión especial, los pedidos de desafuero contra el exministro y dejalo a tiro de ser detenido.



Es que tras enviar un escrito al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para pedir licencia hasta fin de año, comenzaron a correr rumores que indicaban que De Vido se iba a presentar ayer mismo en los tribunales federales para entregarse. Pero técnicamente, aun si quisiera hacerlo, el juez necesitaría la decisión del cuerpo legislativo informando que De Vido ya no tiene fueros, porque estos pertenecen a la banca y sólo se los quita el Congreso.



Por lo pronto, la Sala II de la Cámara Federal porteña descartó el planteo para que la orden de detención sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal y su efecto se suspenda hasta que se agoten las instancias judiciales, por lo que -de esta manera- se reafirmó la decisión de detenerlo inmediatamente después del eventual desafuero del legislador. Pese a los rumores, De Vido no apareció por tribunales pero sí sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que hicieron un torbellino de presentaciones para dejar sin efecto el arresto.



Al juez Luis Rodríguez, que lo investiga por desvíos de dinero en la reactivación de la mina de Río Turbio, le pidieron la exención de prisión, mientras que al juez Claudio Bonadio, que ya lo procesó con prisión preventiva por la causa de fraude en la compra de Gas Natural Licuado, le plantearon la apelación y la consecuente excarcelación. Al mismo tiempo, en la causa Río Turbio, el exministro de Planificación kirchnerista recusó al fiscal Carlos Stornelli y pidió ampliar su declaración indagatoria prevista para el 28 de noviembre.



De Vido presentó un escrito con un descargo en el que pidió el sobreseimiento, reclamó medidas de prueba -entre ellas informes contables y auditorías- y la citación a testimonial al actual interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Omar Zeidan, y al senador electo y diputado por Santa Cruz Eduardo Costa. Y, como intento final, De Vido denunció penalmente a Zeidan, a Costa y a su esposa, la legisladora del Parlasur por Cambiemos Mariana Zuvic por los delitos de "encubrimiento, violación de deberes de funcionario, falsa denuncia, falso testimonio y sustracción y destrucción de pruebas". Es porque, según su entender, habrían informado que un empleado de Río Turbio dijo que le habían ordenado destruir expedientes por una averiguación de costos en la causa.

------ Epigrafe Inicio ------

Tiempo de descuento. Julio De Vido podría se despojado de sus fueros este miércoles e inmediatamente después quedar detenido en la causa Río Turbio.

------ Epigrafe Fin ------

TITULO--Cambiemos cree que se viene el desafuero

El presidente del bloque PRO, el diputado Nocolás Massot, estimó que mañana miércoles la mayoría avalará en el recinto el desafuero de De Vido porque recordó que cuando en julio se trató un proyecto para excluir al exfuncionario "hubo casi una treintena de diputados" que no lo apoyaron con el argumento de que "no había un proceso abierto y un pedido formal de un juez. Ahora hay dos".



Preguntado sobre qué pasará si el bloque del FPV-PJ propone tratar en primer lugar el pedido de licencia de De Vido, Massot sostuvo que es "altamente improbable" que el kirchnerismo cuente con los dos tercios para imponer en el recinto el tratamiento de un expediente sin dictamen. No obstante, en el oficialismo tampoco descartaron que el exministro kirchnerista vaya a presentar su renuncia el miércoles en el recinto.