"Colaborar". El 3 de octubre pasado y llamado por Bonadio, De Vido (foto) acudió a declarar en la causa y su defensa presentó un escrito en el que afirmaba que el diputado tiene el espíritu de "colaborar" con la Justicia.

El juez federal Claudio Bonadio procesó y ordenó ayer detener al exministro de Planificación de la era kirchnerista, Julio De Vido, y a su exsegundo, Roberto Baratta, por irregularidades en la compra de gas licuado.



A De Vido se le suma otro pedido de desafuero, mientras que Baratta fue detenido en la ciudad de Buenos Aires. El magistrado ordenó trabar un embargo por 1.000 millones de pesos a cada uno en un fallo donde también procesó al exsecretario de Energía, Daniel Cameron, y al exministro menemista de Obras Públicas, Roberto Dromi (quien asesoró al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), entre otros.



Roberto Baratta, un ex alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal y de extrema confianza del exministro Julio De Vido, fue detenido ayer por orden del juez Bonadio, a cargo de una causa por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado, dijeron fuentes policiales.



Baratta, detenido frente a su domicilio del barrio porteño de Belgrano, fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación durante los años que De Vido comandó la cartera.



La causa que lo involucra es la investigación de supuestas irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos a los puertos bonaerenses de Escobar y Bahía Blanca, caso por el que también está procesado De Vido, a quien también el juez Bonadio procesó ayer "con prisión preventiva" por el mismo caso.



El magistrado reclamó además su desafuero a la Cámara de Diputados, tal como había hecho el juez Luis Rodríguez en el marco de otro expediente. El juez Bonadio ordenó la detención de Baratta por considerarlo uno de los armadores de una estructura para importar GNL sin licitaciones ni concursos de precios sobre el valor del producto. Baratta, un extaxista, llegó al ministerio tras forjar una amistad en el año 2000 con el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y su ministro de Gobierno, Julio De Vido.



El martes último, el juez federal Luis Rodríguez envió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de De Vido en el marco de la causa que lo investiga por una presunta defraudación millonaria con fondos destinados a obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (Santa Cruz), tal cual le ordenara la Cámara Federal porteña para proceder a su posterior detención.



El actual diputado nacional por el Frente para la Victoria-Partido Justicialista y exministro De Vido está afectado por múltiples causas relacionadas con su labor durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).



De Vido enfrenta por estos días un juicio oral y publico por la tragedia ferroviaria en la zona de Once, en la ciudad de Buenos Aires. En aquel incidente ocurrido en 2012 se registraron 52 muertos.



El exministro Dromi había asegurado ser asesor de De Vido y afirmó que los contratos no tenían los "códigos de transparencia" que la ley le exigía a la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), y que el modo en que Argentina compraba el gas no se ajustaba a la legislación local. El 3 de octubre pasado, el exministro acudió a declarar en la causa y su defensa presentó un escrito en el que afirmaba "la completa ajenidad" en relación con la investigación. La detención de De Vido no podrá llevarse a cabo todavía porque cuenta con la inmunidad de arresto que le proporcionan sus fueros como diputado. Agencias