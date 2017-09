El exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, alejado de la actividad política, dijo que lanzará este mes su propia línea de ropa masculina, que tendrá la marca "El Hombre" y se comercializará en un local en su ciudad natal, Río Cuarto.



"Yo quiero trabajar todos los días, estoy acostumbrado a levantarme a las seis de la mañana y acostarme a la medianoche" dijo De la Sota a FM Gospel, agregando que se trata de una iniciativa personal y de su pareja, la diputada nacional Adriana Nazario, que no cuenta con el respaldo de inversionistas.



Además de la línea propia "El Hombre", el mismo nombre del libro que De la Sota publicó en el 2015 como parte de su último intento por disputar la presidencia de la Nación, el exmandatario provincial aseguró que venderá también "algunas marcas muy afamadas en la Argentina".



El dirigente peronista dijo que espera que su flamante proyecto comercial, que se ubicará en la zona céntrica de Río Cuarto, "tenga buen suceso", y contó que comenzará con una oferta de prendas para "la temporada primavera-verano".



Según la agencia oficial de noticias Télam, el tres veces gobernador de Córdoba dijo, pese a que se encuentra en una suerte de año sabático de la política, que "el peronismo nacional está en terapia intensiva" y criticó al gobierno del presidente Mauricio Macri.



Según publicaciones periodísticas digitales, el exgobernador tiene la idea de habilitar el local a fines de septiembre. Apuntan a su vez que De la Sota contrató a confeccionistas de primera calidad, a nivel nacional. Que es un aficionado a la moda. Y que en este año sabático, desde el punto de vista político, tenía que impulsar la actividad porque le gusta estar ocupado. El local estará ubicado en Alvear 700, en el microcentro de la ciudad cordobesa. Quiere abrirlo en esa fecha, por la temporada de egreso escolar de los chicos.



El local estará ubicado dentro de un complejo nuevo de comercios y será atendido por el mismo exgobernador. "Estaremos en un lugar muy transitado, cerca de Tribunales y la zona bancaria. Son locales nuevos que alquilamos allí", detalló. Y precisó que el local tendrá una barra para que los clientes puedan disfrutar de un café.



"La idea es atender bien a la gente", manifestó. "Esperamos que a los riocuartenses les guste. Los esperamos a padres e hijos para las graduaciones de fin de año", dijo. Y remarcó: "Los precios van a ser muy buenos y competitivos". El exmandatario contó que venderán "trajes modernos", aunque aclaró: "no tan slim fit como usan los súper flaquitos". "Tendremos sacos y pantalones sport, camperas de verano, jeans, zapatos y zapatillas, con un componente bien argentino", destacó. "A mí siempre me gustó el diseño, ver cómo la gente se viste, practiqué bastante y sigo aprendiendo", dijo.