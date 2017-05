De manera sorpresiva, José Manuel de la Sota anunció ayer que no será candidato en las elecciones legislativas de octubre. La decisión provocó un sacudón en el PJ de Córdoba.

El exgobernador regresó de Brasil hace cinco días y comenzó a sembrar dudas sobre su candidatura entre sus íntimos.

El miércoles a la noche comenzó a escribir la carta al presidente del partido, el senador nacional Carlos Caserio. En 477 palabras expresó los motivos de su decisión de no asumir una candidatura.



En realidad, De la Sota nunca había confirmado que encabezaría la lista de Unión por Córdoba, como se decía en el PJ.

Una foto que se sacó el pasado 27 de abril, junto a Schiaretti en el lanzamiento del Rally Argentina, en el predio levantado frente al Centro Cívico, alimentó las especulaciones.

En su misiva, como en la charla con el gobernador, De la Sota dio dos motivos principales de su declinación: que fue legislador nacional en dos oportunidades y que refería dejarle el camino a la nueva generación del PJ.

“Ya tuve el honor de servir a mi país como legislador: fui diputado a los 35 años y senador a los 46. Fui, gracias a la confianza de los cordobeses, tres veces gobernador de Córdoba. Sólo me falta ser presidente de la Nación y para eso me preparé, me sigo preparando y trabajo cada día”, escribió el exgobernador en su carta al partido.

De la Sota agregó: “Es tiempo de permitir que los más jóvenes, los dirigentes que están surgiendo, ocupen esos lugares que otros ya ocupamos”.