El análisis de la reforma impositiva, la reducción del gasto público, así como también la reforma previsional y las obras de infraestructura en el interior del país estarán entre los temas que el presidente Mauricio Macri tratará hoy en un encuentro con gobernadores, algunos de los cuales ya adelantaron que irán a la reunión con la idea de no ceder recursos en sus arcas provinciales.



El encuentro se llevará a cabo poco después del mediodía y "será una reunión de trabajo y repaso de agenda", indicó una fuente de la Casa Rosada. La misma fuente agregó que se analizarán los proyectos de ley de reforma tributaria, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por parte de las provincias y el Presupuesto 2018.



En el encuentro, convocado por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, Macri les remarcará a los gobernadores que en el presupuesto para el año próximo está previsto un fuerte incremento de la inversión en materia social.



Asimismo, también trascendió que se hablará respecto del reclamo judicial de la gobernadora María Eugenia Vidal para que se actualice para el distrito el monto del denominado Fondo del Conurbano bonaerense.



El Presidente estará acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros integrantes del gabinete nacional.



Por el lado de los gobernadores, varios de ellos ya declararon que irán al encuentro con el Presidente con la idea de no ceder recursos de sus arcas.



Además de puntualizar sobre el reclamo común por no ceder recursos ante el pedido de la bonaerense Vidal por el Fondo del Conurbano, el gobernador tucumano, Juan Manzur, dijo que los mandatarios van a pedirle al Gobierno nacional "que proteja la industria azucarera de la región, así como también la producción de bebidas azucaradas y alcohólicas que se elaboran en el NOA, Cuyo y Patagonia".



Al confirmar, hace dos semanas, su presencia en la reunión, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, había considerado que el encuentro de hoy sería una oportunidad para "generar una discusión en muchos temas que son reclamos de provincias", entre ellos los fondos de coparticipación y el Fondo del Conurbano.



El encuentro, al que fueron invitados los mandatarios de los 24 distritos argentinos, se realizará al mediodía en la Casa Rosada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Sindicatos: "Creamos leyes más flexibles"

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que su gobierno está "reduciendo impuestos" y generando "leyes más inteligentes y flexibles", para atraer a las empresas extranjeras a que inviertan en el país, con la perspectiva de generar nuevos puestos de trabajo.



"Estamos reduciendo impuestos y creando leyes más inteligentes y flexibles", dijo Macri en una entrevista con la agencia internacional Bloomberg, en la que destacó que estas reformas van acompañadas de un importante potencial con que cuenta la Argentina que son "sus recursos humanos altamente capacitados". Atribuyó estos avances a la búsqueda de diálogo con sindicatos.



A su vez, dijo desde Nueva York (EEUU) que la economía argentina crecerá "un poco más" del 3 por ciento en 2017, en una cifra apenas superior a lo esperado.