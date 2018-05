Partícipe necesario. El jefe del bloque Argentina Federal -que responde a los gobernadores del PJ-, Miguel Pichetto, dice que el Congreso "no tiene potestad" sobre el acuerdo con el FMI.

El anuncio del presidente Mauricio Mauricio sobre que Argentina volvía al FMI para negociar asistencia financiera para enfrentar los vaivenes del dólar, abrió el debate sobre si tomar nueva deuda en organismos financieros internacionales es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional o el acuerdo debe ser autorizado por el Congreso. Y como casi toda discusión de política económica en Argentina, el tema dividió aguas: unos que dicen que debe pasar por el Congreso, incluso la diputada Alejandra Rédenas (PJ) ya adelantó que presentará un proyecto de ley en este sentido, y otros, rechazan esa idea.



Y no es un tema menor ya que si un acuerdo con el Fondo Monetario requiriese de la aprobación del Congreso, el Gobierno nacional se vería envuelto en un serio brete ya que no le alcanzarían los votos para superar este desafío. Sin embargo, por lo dicho hasta ahora, parece más factible que el Congreso no intervenga como ocurrió en acuerdos anteriores.



Con esta línea de pensamiento coinciden los legisladores de Cambiemos como el jefe del interbloque en la Cámara Baja, Mario Negri, y un hombre de peso de la oposición: el jefe del interbloque del peronismo "Argentina Federal" del Senado, Miguel Ángel Pichetto.



El senador rionegrino aseguró ayer que el Congreso no tiene la potestad para autorizar al Poder Ejecutivo Nacional a tomar crédito externo de parte de organismos multilaterales como el FMI. Además, aseguró que "desde el punto de vista de la obtención del crédito, corresponde la tarea al Poder Ejecutivo". De ese modo, Pichetto salió al cruce de su compañero de bancada, el formoseño José Mayans, quien había asegurado el martes que cualquier toma de crédito externo de parte del gobierno nacional debe pasar por el Congreso. Lo mismo dijo el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi.



Pichetto sostuvo que "históricamente el Congreso, en todas las cuestiones de gestión de crédito al FMI, no intervino previamente".



"Indudablemente, si el Fondo plantea, en el otorgamiento del crédito, alguna condición o reforma de carácter legislativo, indudablemente el Congreso, en ese tipo de temas, va a tener que intervenir", agregó.



Para Pichetto, "es probable que eso ocurra pero, en el trámite previo, el Congreso nunca dio autorización", y aseveró que "ese tema habrá que contemplarlo en el Presupuesto del año que viene".



"Una vez que ocurra la gestión, deberían venir a informar al Parlamento. Pero lo que no se requiere es autorización previa del Congreso", enfatizó.



Quienes sostienen que el Congreso debe autorizar el acuerdo invocan el artículo 75 de la Constitución Nacional que dice que le corresponde al Congreso "contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación" y "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". Y que esta obligación sólo puede ser sorteada si el dinero prestado se destina a obras públicas.



Los que están en la vereda de enfrente invocan el artículo 60 de la ley de Administración Financiera.



"En mi opinión el acuerdo con el FMI no requiere ninguna aprobación del Congreso por el artículo 60 de la propia ley de Administración Financiera, que prevé que aquellos organismos multilaterales en donde la Argentina es socio no se requiere un consentimiento previo del Congreso", sostuvo el diputado radical, Mario Negri.





>> Opiniones divididas en sanjuaninos

Los legisladores nacionales por San Juan manifestaron opiniones divididas a la hora de pronunciarse sobre la necesidad o no de que el acuerdo con el organismo financiero internacional debe pasar o no por el Congreso.



Entre los que afirmaron que no es necesario se encuentra el representante de Cambiemos, Eduardo Cáceres, quien hizo referencia a que la Ley de Responsabilidad Fiscal así lo expresa.



Entre los que dicen que sí tiene que pasar por el Parlamento se encuentra el diputado nacional José Luis Gioja, quien sostuvo que "debe analizarse todo lo que signifique contraer deuda".



Con él coincidió Walberto Allende, quien sostuvo que "el acuerdo debe pasar por el Congreso y se deben analizar sus condiciones".



También Daniela Castro se pronunció en el mismo sentido al manifestar que "según la Constitución Nacional es facultad del Congreso arreglar el pago de la deuda externa".



Otra diputada, Graciela Caselles, manifestó que "primero hay que esperar a ver la configuración del acuerdo, tanto en sus características y en su monto, para saber si debe o no pasar por el Congreso".



En el caso del senador Roberto Basualdo manifestó que "deberá pasar por el Congreso si hay alguna exigencia del FMI. Y estoy dispuesto a apoyar el acuerdo siempre y cuando sean cuestiones accesibles".



La senadora Cristina López sostuvo que "no siempre los convenios con el FMI han pasado por el Congreso, por lo que no sabemos qué sucederá en esta oportunidad".