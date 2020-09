Decenas de municipios seguían ayer, a más de cinco meses del aislamiento social, casi libres de circulación de coronavirus. Según un relevamiento realizado por las corresponsalías de Télam, 32 de los 135 municipios bonaerenses transitaban la fase 5 del aislamiento con la mayoría de sus actividades habilitadas, así como 320 de las 427 localidades de Córdoba o 13 de las 37 comunas rionegrinas.

La explicación del fenómeno fue resumida por el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien señaló que "el contagio tiene que ver con el tránsito y en aquellos lugares donde hay menos circulación no se transmite la enfermedad".

En la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país y con mayor cantidad de infectados de coronavirus, sólo 32 de los 135 municipios tienen casi todas las actividades habilitadas y el gobernador Axel Kicillof advirtió el lunes que "antes en el interior había un 5% de casos y hoy supera el 11%. De todas formas, algunos municipios registran un bajo o nulo nivel de contagios, como Tapalqué, Saliqueló y Ameghino.

En Córdoba, una de las localidades sin casos confirmados es Agua de Oro y su intendente, Orlando Belli, resaltó el comportamiento ejemplar de los vecinos y los controles efectivos. Y ya se plantea habilitar las reuniones familiares y tener espacios recreativos.

En Mendoza, fuentes de Salud dijeron que "las zonas donde hay muy pocos casos positivos de coronavirus y se controla fácilmente son La Paz y Malargüe". En Malargüe, el turismo interno está cerrado y los cuidados se extreman con los vehículos por ser zona limítrofe con Chile, aunque el Paso Internacional El Pehuenche" en esta época está cerrado por las nevadas.

En San Luis, de los 9 departamentos provinciales, sólo 2 no han registrado casos: General San Martín y Ayacucho, según el Comité de Crisis local.

Ayacucho, a pesar de tener 2 límites interprovinciales (San Juan y La Rioja) tampoco ha reportado casos de Covid-19. En los límites, existe un estricto control sobre el ingreso y egreso de transporte y personas, de los cuales son requisitos tener una PCR negativa y realizar cuarentena obligatoria en lugares designado por el Gobierno. La provincia se encuentra en fase 5 con restricciones y sólo la localidad de Tilisarao está en fase 1.

En Santiago del Estero hubo un aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, especialmente en la Capital y La Banda, aunque existen algunas ciudades en donde el virus no llegó como los departamentos Figueroa, Mitre, Ojo de Agua, Sarmiento y Aguirre. Son poblaciones de 5 mil a 18 mil habitantes.

En la Patagonia, cerca del 85 por ciento del territorio de Chubut estaba libre de casos de coronavirus, dado que el ministro de Salud provincial Fabián Puratich confirmó a Télam que "los casos se concentraron en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y en menor medida a lo largo de la costa atlántica, pero en el resto no hay casos, ni en la meseta, ni en la precordillera y tan solo dos se reportaron en El Hoyo y Lago Puelo que son casos importados".

En Río Negro, de los 39 municipios hay transmisión comunitaria del virus en 26 y en las últimas semanas hubo un aumento en la velocidad de contagios en las ciudades de Roca y Bariloche, mientras otras 13 comunas no reportaron casos.

Dos realidades muy opuestas en Chaco

En Chaco, Laguna Blanca es uno de los municipios donde no hay ningún caso de coronavirus entre sus 2.500 habitantes. "Aquí se trabaja de forma mancomunada para quienes tuvieran que continuar con tratamientos médicos o de diálisis, por provisión de medicamentos, o para realizar algún trámite impostergable en Resistencia que está a 37 km", señaló la diputada provincial y exintendenta, Claudia Panzardi. A la vuelta, a esos vecinos se les realiza un test para confirmar su salubridad, lo mismo que con las mujeres para dar a luz o aquellos que tuvieron una cirugía. En otros 27 municipios del Chaco hay entre 1 y 5 contagiados y la gran mayoría de los 5.342 casos positivos pertenecen a residentes en Resistencia, Puerto Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas.

Otra tarjeta para comprar alimentos

El Gobierno de Río Negro implementó un sistema de tarjetas para adquirir alimentos que serán entregadas a 13.901 familias de alumnos en el marco del programa "Río Negro Nutre" para adquirir alimentos frescos y no perecederos, ya que debido a la pandemia de coronavirus se cerraron los comedores escolares, según se informó ayer oficialmente. El nuevo sistema posibilita que las familias de Cinco Saltos, Cipolletti, General Roca, Allen, Fernández Oro, Villa Regina, Coronel Belisle, Viedma, San Antonio Oeste, Sierra Grande y San Carlos de Bariloche, tengan un mejor acceso a frutas y verduras frescas, y garantiza una alimentación más saludable.

El beneficio será de $3.000 mensuales por alumno o alumna, más un adicional por cada uno de sus hermanos o hermanas escolarizados, y tendrá dos recargas de saldo mensuales".



>> POR EL PAÍS

Bullrich contagiada

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que dio positivo de coronavirus y dijo que se encuentra "bien" y "cuidándose". "Soy la que sale al barrio a hacer las compras, así que, evidentemente, en algún momento me lo pesqué", contó la dirigente opositora a través de un video publicado en sus redes sociales.

Stratta se infectó

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, dio positivo en un test de coronavirus y permanece aislada "en buen estado de salud", luego de que al mandatario, Gustavo Bordet, y un ministro de su gabinete, también resultaran contagiados. "Me siento bien, no presento síntomas, y me encuentro aislada", apuntó.

Falleció Radrizzani

El arzobispo emérito de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani, falleció ayer en el hospital Interzonal General de Agudos de Junín, mientras se encontraba a la espera de los resultados del hisopado por coronavirus, informó ese arzobispado. Radrizzani, de 75 años, había sido hospitalizado el martes.

Chubut se acelera

La provincia del Chubut superó el emblemático número de mil casos positivos de coronavirus, según el último parte difundido por la cartera provincial, que ubica en 1.098 los "confirmados totales", con el saldo fatal de 7 fallecidos y 451 recuperados. El ministro de salud, Fabián Puratich, admitió que se está "en el peor momento".

Subió la recaudación

La recaudación tributaria alcanzó en agosto $612.146 millones, lo que representó un aumento interanual de 33,5%, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Durante los primeros ocho meses de 2020 los ingresos tributarios superaron los $ 4 billones, un incremento del 27,3% interanual", precisaron.