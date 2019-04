La viveza criolla no tiene límites ni fecha de vencimiento y hasta puede más que las tecnología. Este es el caso de seis empleados de la compañía estatal Aerolíneas Argentinas que fueron despedidos al ser descubiertos que falsificaron su ingreso durante varios días de la semana burlando el sistema de huellas digitales. La trampa se concretó mediante el uso de un dispositivo de dedos de silicona con el que registraban su falsa asistencia al lugar de trabajo.



Fraguaban su presencia en la compañía y no iban a trabajar, algo que duró varios meses.



"En la semana solo uno de ellos iba a trabajar, el resto no. En cambio los fines de semana, cuando se pagan horas extras, iban a trabajar todos", resumieron a Infobae desde la empresa.



Los seis desvinculados (uno de ellos es un delegado gremial) cumplían funciones en los talleres de mantenimiento en el turno mañana y entraban a trabajar a las 6. Para dejar asentado su ingreso, debían registrar en el sistema el número de legajo -de cinco cifras- e identificarse mediante las huellas dactilares.



Pero el grupo se había puesto de acuerdo y se turnaban para que solo uno de los seis acudiera al trabajo. El indicado llevaba consigo artefactos de silicona de color blanco, que tenían impresas las huellas de los otros cinco y con los que sorteaban el control de acceso biométrico.



Para concretar el fraude sin ser descubiertos iban entre las 4 y las 5 de la mañana para evitar cruzarse con el resto del personal en el cambio de turno. Lo hacían, religiosamente, de lunes a viernes. Los sábados y domingos, en cambio, todos concurrían al trabajo ya que se abonan horas extras.



La Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrió el engaño gracias a las filmaciones de las cámaras de seguridad. "Los despidieron con causa, ya no pueden entrar a la empresa", confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas. Y agregaron: "Lo que no se pudo es secuestrar este dispositivo".



Desde la aerolínea indicaron que a principios de este año hubo un caso similar en el que fueron desvinculadas una decena de personas que eran beneficiarias de un adicional salarial que luego se borraba del sistema. En este caso, la gente que cobraba ese plus monetario le devolvía el dinero en efectivo a quien encabezaba la falsificación, también un delegado gremial.



Presos por subsidios



Un hombre y tres mujeres que formaban parte de una organización social llamada "Octubres" fueron detenidos en la localidad bonaerense de Moreno, acusados de extorsionar a beneficiarios de un plan de subsidios y exigirles un porcentaje mensual del dinero, informaron fuentes policiales.