El exdiputado provincial y dirigente de Nuevo Encuentro de Neuquén Rodolfo Canini denunció penalmente al legislador nacional de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez por sus expresiones en redes sociales "pidiendo le pena de muerte" para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.



La denuncia la presentó en la fiscalía federal de Neuquén con el patrocinio de la abogada Asunción Miras Trabalón "por la presunta comisión de los delitos de Instigación a la violencia (art. 212 y 211 C.PENAL) y/o alteración del orden constitucional y democrático (art.226 bis C.PENAL), discriminación por motivos de ideas políticas (art 3º ley 23.592), y/o la figura típica que determine el ulterior encuadre de esa Fiscalía".



En el texto de la presentación, difundido este jueves, sostiene que "los hechos que constituirían las conductas, prima facie, típicas cometidas por la persona supra referida, se desarrollaron a través de manifestaciones públicas de este ciudadano en la red social Twitter, en textos y videos de acceso público y masivo".



"Allí manifestó que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, merecía la pena de muerte por los delitos que se investigan en la causa Vialidad y que 12 años de prisión no eran suficientes", señala.



Recuerda lo que "Sánchez dijo textualmente en un video: 'No tengo dudas de que, si se comprueba la responsabilidad de Cristina Kirchner y el resto de las personas imputadas en la causa 'Vialidad', de los delitos que se les han imputado son traidores a la Patria, los traidores a la Patria no merecen ningún tipo de consideración. 12 años es muy poco para lo que han hecho; inhabilitación perpetua de cargos públicos también. Las penas tienen que ser ejemplares. Lamentablemente, en Argentina, se ha abolido la pena de muerte. Considero que personas que nos han afectado tan gravemente, merecerían esa pena."



El peticionante pidió a la fiscalía federal que libres oficios a C5N, IP Televisión, Crónica, Página12, El Cronista, para que remitan los videos difundidos en la red Twitter y que sean citados a declaración testimonial los periodistas Gustavo Sylvestre y Cynthia García y que el diputado Sánchez sea convocado a prestar declaración indagatoria.