El diputado nacional del Frente de Todos por Entre Rios Marcelo Casaretto señaló hoy las ausencias del líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, a las votaciones de proyectos realizadas en la Cámara baja desde que asumió y detalló que "ascienden al 48 por ciento".



El secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda expuso las estadísticas de las asistencias del líder libertario a las votaciones realizadas en el recinto, como consecuencia de su no participación en la jornada de ayer para definir el proyecto sobre prevención de lavado de activos.



"Milei ausente. En la sesión de ayer otra vez Javier Milei no estuvo presente, mientras tratamos 8 leyes. Desde que asumió tiene 50 ausencias en las votaciones, un 48% de inasistencia", tuiteó el entrerriano.



Consultado por Télam, Casaretto añadió: "Uno observa que Javier Milei es el diputado que menos concurre a la Cámara; no participa en ninguna de las comisiones, que son 46, no va a las sesiones, tiene 50 asistencias a votaciones sobre 103 totales desde que asumió su banca el 10 de diciembre de 2021".



"Tiene una representación política, institucional que después no está reflejada en la Cámara; porque incluso en los momentos en los que está, a veces habla 15 minutos, y se retira automáticamente. O sea que no participa de los debates", agregó.



En ese sentido, remarcó: "Entiendo que es una vergüenza que esté cumpliendo récords de inasistencia, entre todos los diputados que se tenga memoria; lo que muestra que claramente no tiene ningún interés en participar del Congreso".



"Su único interés es representar a las grandes corporaciones, de las que fue empleado y hoy lo financian, y lo invitan a esas exposiciones en la Rural, o en el Hotel Llao-Llao como precandidato a presidente. O está más en los canales de televisión que en el Congreso nacional", concluyó.



En el mismo sentido, ayer, el presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, también lamentó la ausencia del líder de la Libertad Avanza.



"Lamento que no se encuentre presente ningún miembro del bloque del diputado (Javier) Milei, porque el lavado de activo tiene que ser un compromiso. No todo puede estar a la venta", sentenció en relación a la bancada que también integra Victoria Villarruel.