El senador nacional Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) denunció ayer penalmente al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por la supuesta compra de gas oil a empresas off shore (costa afuera) de las que "fue directivo".



La denuncia fue radicada en tribunales porteños y recayó en el juzgado federal 1 de María Servini de Cubria, que el año pasado denunció "aprietes" del Gobierno nacional y aseguró: "En 42 años de justicia no los he vivido nunca". Para el legislador, Aranguren no incluyó en las declaraciones juradas sus antecedentes laborales con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y Sol Antilles y Guianas Limited.