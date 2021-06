Un caso inédito y que llama la atención ocurrió en las últimas horas en Salta, en donde el padre de una alumna de 13 años de un secundario privado y religioso de Rosario de Lerma denunció que la enseñanza de Educación Sexual Integral impartida en este establecimiento es “corrupción y abuso de menores”.

Ralph Calatayud decidió retirarla de las clases hasta tanto no le aclaren por qué un docente en estos espacios de ESI le enseña a desarrollar su sexualidad a la alumna.

El padre llegó a la comisaría N° 14 de esta ciudad y asentó la denuncia contra el Instituto Secundario Rosario de Lerma por abuso y corrupción de menores. Entre tanto, el establecimiento apuntado intimó mediante la competencia de una comisión policial al padre que en un plazo perentorio justifique por qué retiró a su hija del secundario.

Tras la denuncia, varios padres apoyan a Calatayud y consideran que reclamó con justa razón el contenido “inapropiado” dictado a los alumnos sin el pleno consentimiento de los padres. Para evitar mayores problemas, el establecimiento, dependiente del Arzobispado de Salta, le dará el pase a la alumna para que siga sus estudios en otro colegio.

“Yo cuando inscribí a mi niña pedí todo tipo de información de las materias y nunca me dijeron de este espacio de enseñanza sexual y cómo se le iba a impartir a mi hija. El 12 de mayo me sorprendí cuando en una materia por escrito interrogaban a mi hija sobre sus intimidades sexuales y las de su familia”, explicó Calatayud en diálogo con El Tribuno.

El padre comentó que pidió tres veces reuniones con la Dirección del establecimiento y nunca lo recibieron.

“Nunca tuve respuestas, todo lo contrario, recibí como trato una notificación de la policía para explicar por qué retiré a mi hija del colegio”.

Calatayud afirmó que su hija “pedirá ayuda a un médico o a su madre, pero no a un extraño que no sabemos si está preparado para interrogar a un adolescente sobre su vida privada y menos sexual”.

Y agregó: “Si el establecimiento no me explica sobre estos espacios que yo no conozco de qué se trata, es un error de ellos. A principio de año nadie argumentó que este tipo de materias abordan de tal forma una educación sexual que yo no estoy de acuerdo, por más que sea ley o obligatoria. Yo soy el padre y responsable de la educación de mi hija. No me quedó otra que tomar la determinación de sacar a mi niña de ese secundario religioso católico”.

Calatayud explicó que habló con abogados y ante la situación planteada decidió denunciar al secundario por promover “la corrupción y abuso de menores”, según reza la denuncia policial.

Por su parte, las autoridades del establecimiento se excusaron de dar opinión al respecto por el momento y hasta el jueves, cuando se den explicaciones por este caso puntual.

Cabe recordar que la materia Enseñanza Sexual Integral (ESI) que se trabaja en las escuelas de la provincia responde a lo previsto en la ley nacional 26.150, que busca favorecer la formación integral de las personas, la no discriminación, la prevención de vínculos violentos y la violencia de género. También evitar embarazos no buscados en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual, prevenir el abuso sexual infantil, entre otras problemáticas complejas de la sociedad.

Los espacios curriculares se encuentran adaptados a cada etapa evolutiva de la persona de manera pedagógica y didáctica, explicaron docentes.