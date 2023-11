El último eje temático en el debate presidencial es Derechos Humanos y Convivencia Democrática y fue el ministro de Economía, Sergio Massa, quien tomó la palabra.

Además de manifestar la necesidad de mantener viva la Memoria, Verdad y Justicia, afirmó que hay que ampliar los derechos humanos: “Ambiente sano es uno de los nuevos derechos humanos, así como el derecho a la tierra y a poder desarrollarse en tierra propia”.

Massa también expresó dos propuestas: “Por un lado, el cambio de paradigma en delitos ambientales. De tres a ochos años de prisión a los que destruye humedales, tala árboles y contaminación de ríos. Por otro lado, los espacios ociosos del Estado con servicios para que aquellos que tengan el sueño de la casa propia puedan acceder a su lote”.

Además, ratificó la idea de llamar a un gobierno de unidad nacional “convocando a los mejores de cada espacio”.

En su turno, Javier Milei afirmó: “Me resulta gracioso escucharlo a Massa hablar sobre democracia, cuando su signo político le hizo paros a Alfonsín y lo sacaron a De La Rúa. La muerte de (Alberto) Nisman luego de declarar con la jefe de tu espacio, tu jefe. Cuando hubo una ley que no les gustaba, tiraron docenas de piedras. Tienen un avance constante sobre la justicia. El candidato a jefe de Gobierno pedía la censura de mi persona, pero bueno, qué mal le salió. Ahora estoy peleando la presidencia”.

“Siempre los traté con mucho respeto porque creo en el diálogo y es una de las críticas que siempre he tenido. La tolerancia y la templanza son vitales en el destino de la patria. Por eso no tiene sentido que sigas con la chicana, Javier. Esto es entre vos y yo, no entre Macri o Cristina”, insistió.

Milei le repitió que las jubilaciones son “una miseria” y que la situación económica es crítica: “Mira el daño que le hiciste a los argentinos con tu masazo”. “Teníamos que hacer de los derechos humanos y de la convivencia democrática y volvemos para atrás, volvemos a hablar de las AFJP”, dijo Massa y le pidió perdón a la sociedad.

“Este es un gobierno criminal, que cometió crímenes de lesa humanidad con la cuarentena. De acuerdo al estatuto, cuando se ataca al derecho de libertad. Mientras decian que te cuidaban, deberíamos haber tenido solo 30.000 muertos. La ineficiencia del Estado nos costó 90.000 muertos adicionales”, apuntó el libertario.

Para cerrar el último eje temático, Massa concluyó: “Yo quiero invitar a los argentinos que desde el 10 de diciembre construyamos una Argentina de consenso”.