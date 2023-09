El voto de la ciudadanía decidió en forma mayoritaria que el eje temático "Derechos humanos y convivencia democrática" sea uno de los que las y los candidatos a presidente aborden en el primer debate entre ellos, que se llevará a cabo el 1 de octubre próximo en la ciudad de Santiago del Estero.



Fuentes de la Cámara Nacional Electoral (CNE) dijeron a Télam que el 57,94% de quienes votaron hasta el pasado sábado, a través de un formulario disponible en el sitio web debate.electoral.gob.ar, se inclinaron por el eje "Derechos humanos y convivencia democrática".



A éste le siguió "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente", con un 18,60%, que formará parte del segundo debate, previsto para el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Más atrás en la elección de temas de la ciudadanía para poner en consideración de las y los candidatos presidenciales, pero que no serán parte de los debates, se ubicaron "Salud" (6,82%); "Justicia, instituciones y transparencia" (6,62%); "Relaciones de Argentina con el mundo" (5,53%); "Federalismo y desarrollo nacional" (3,35%); y "Defensa" (1,14%).



La elección del eje temático "Derechos Humanos y convivencia democrática" coincide con la celebración de los 40 años de la recuperación democrática en el país y se da en medio de distintos contrapuntos surgidos entre algunos de los candidatos acerca de delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura cívico militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.



Además, esta semana el Museo Sitio de Memoria ESMA podría ser declarado Patrimonio Mundial de la Unesco por el Comité de ese organismo Internacional, que se encuentra sesionando desde el pasado 10 de septiembre en su 45° Convención en la ciudad de Riad, Arabia Saudita. La distinción pondría en valor la memoria de una de las etapas más oscuras no solo del país sino de la región.



El eje "Derechos humanos y convivencia democrática" será debatido el 1 de octubre en el Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero, junto a otros temas ya consensuados por los cinco candidatos presidenciales para ese día: "Economía" y "Educación".



En tanto, "Desarrollo Humano, vivienda y protección del ambiente" será abordado como eje temático en el Salón de Actos la Facultad de Derecho de la UBA junto a "Seguridad" y "Trabajo y producción", los otros acordados por los postulantes que participarán de las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre.



La Cámara Nacional Electoral, el máximo organismo de la justicia electoral en el país, determinó que en los debates de este año los candidatos a presidente confrontarán sus proyectos y planes sobre dos temas consensuados por ellos y agregó, como novedad, la participación ciudadana, que así pudo votar por internet y añadir un tercer tema de discusión.



Los candidatos Javier Milei, de La Libertad Avanza; Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio; Sergio Massa, Unión por la Patria; Juan Schiaretti, de Hacemos por nuestro país; y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad están obligados a debatir por ley.



Si no lo hacen, la norma establece que podrán ser sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, que se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes.



En una audiencia pública llevada a cabo el 14 de septiembre último y convocada por la CNE se determinó el reglamento para los debates entre las y los candidatos a presidente de la Nación.



"Los debates electorales constituyen una instancia dentro del cronograma electoral para que la ciudadanía acceda en un mismo momento y en un mismo lugar a las propuestas de quienes se presentan en las elecciones generales para la presidencia de la Nación en un marco de igualdad", estableció la Cámara Electoral en un documento al que tuvo acceso Télam.



"Esta instancia del proceso electoral -se subrayó- es de vital importancia para la calidad democrática en nuestro país, más aún en el año de conmemoración del cumplimiento de los 40 años de la recuperación de nuestra democracia".



El máximo tribunal electoral recordó que rige la ley 27.337 de 2016, modificatoria del Código Electoral Nacional, que dispuso la obligatoriedad de los debates presidenciales entre candidatos y candidatas a presidente de la Nación e instituye a la CNE como autoridad de aplicación, con la potestad de reglamentar los aspectos complementarios inherentes a su realización.



La CNE resaltó que los representantes de los cinco candidatos y candidatas presidenciales postulados para la elección del 22 de octubre "han generado aportes que enriquecieron" las modalidades propuestas por la Cámara -a partir de trabajos previos del Consejo Asesor del debate 2023- y acordaron los aspectos atinentes a la realización de los debates presidenciales.



En ese plano, los jueces Alberto Dalla Vía (presidente), Santiago Corcuera y Daniel Bejas remarcaron que el aporte de la ciudadanía es un aspecto "innovador" para el debate en Argentina.



Con el objetivo de sumar "dinamismo e interacción al debate", se fijó que haya cinco instancias de derecho a réplica por candidato y en cada uno de los debates y preguntas cruzadas entre todas y todos los postulantes.