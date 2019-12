Con la sanción definitiva del paquete de leyes de emergencia en el bolsillo tras dos jornadas maratónicas en el Congreso, el presidente Alberto Fernández oficializó ayer la prórroga de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero próximo, para la modificación de las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y el Servicio Exterior, que apunta al "equilibrio y orden", dijo el Jefe de Estado. Pero ayer, el plan para juntar más fondos y reducir el déficit, puso bajo la lupa un reclamo fuerte de la oposición y bastos sectores de la población: el ajuste de la política.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que además del paquete de leyes de emergencia, la derogación de las jubilaciones de privilegio se está preparando "un ajuste en el gasto político".



"No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio es en el caso de los jueces y los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares", dijo Fernández en declaraciones al programa "Nada personal" que emite Canal 9.



A través del decreto 56, el Presidente extendió las sesiones extraordinarias del Parlamento hasta el 29 de febrero y amplió el temario que deberán tratar los legisladores. Incluye un proyecto de ley para modificar la ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y otra para introducir cambios a la ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación.



"Queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad", sostuvo el jefe de Estado al defender los cambios previsionales previstos en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Senado convirtió ayer en ley. El gobierno busca que los salarios de los jubilados "dejen de caer y dejen de perder", precisó.



"Los que dicen estar preocupados por el sueldo de los jubilados hoy en día, son los que en cuatro años de gobierno le hicieron perder el 20 por ciento del salario real a los jubilados", afirmó Fernández en relación con la postura de Juntos por el Cambio en el debate parlamentario.



"Se escuchan muchas voces de la oposición, de los que gobernaron hasta hace muy poquito y dejaron lo que dejaron, y no advierten que esta ley va a beneficiar a mucha gente, y propone una revisión del sistema jubilatorio tratando de garantizar un modo de actualización que sea justo para jubilados", añadió.



Sobre la necesidad de un ajuste en la política, el presidente dijo que "es un tema recurrente, pero no necesariamente justo" y, tras recordar que "un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana cuatro veces lo que gana el presidente", señaló que "cuando uno vive de sus ingresos, tampoco es muy entendible ese reclamo".



En tanto el jefe de Gabinete anunció a CNN radio que el Poder Ejecutivo está "preparando un ajuste en el gasto político", que incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, entre otras medidas.



En cuanto a la cuestión previsional, Cafiero remarcó que "las jubilaciones se van a actualizar de forma trimestral y el índice los va a favorecer". Además ratificó que "los jubilados van a tener aumento en marzo, y luego en junio; está en la ley". Sobre las jubilaciones de privilegio, Cafiero sostuvo que "el Poder Judicial y el cuerpo diplomático tienen las jubilaciones más altas de la Argentina, con una diferencia con la mínima altísima, y por eso queremos que se discutan".



En relación a las jubilaciones de privilegio que cobran los expresidentes, el jefe de Gabinete aseveró que primero "hay que ver cuántos son" los que las perciben y luego aclaró que, de todos modos, "es un monto muy inferior a lo que cobra un juez de la Corte Suprema: 4 o 5 veces más que un presidente".



En tanto el presidente Fernández, en diálogo con Viviana Canosa en Canal 9, al retomar sus críticas contra el desempeño de los dirigentes de Juntos por el Cambio en el debate legislativo de los últimos días, arremetió especialmente contra el titular del interbloque de esa fuerza en Diputados, Mario Negri, y contra el presidente de la UCR, el diputado Alfredo Cornejo.



"Me llamó mucho la atención lo que dijeron Negri y Cornejo. Parece que ellos no tienen nada que ver con lo que pasó y son corresponsables de lo que pasó. Deberían dejar de lado su soberbia y su altanería y darse cuenta de lo que han hecho", aseveró. Por último, refirió que "mientras los escuchaba hablar decía "deben ser belgas que recién llegaron a la Argentina", y son los que gobernaron los últimos cuatro años". "Negri dijo que queríamos poderes para crear impuestos. Cómo se le puede mentir así a la gente. Me impresiona la poca honestidad intelectual", concluyó el presidente.

"Esta ley le da mucha discrecionalidad"

El exministro del interior Rogelio Frigerio abogó ayer porque "el gobierno se maneje con responsabilidad" al considerar que la ley de Emergencia le proporciona "muchísima discrecionalidad". En declaraciones a CNN radio, el extitular de la cartera política señaló que la ley de Emergencia "es contradictoria con el concepto de consenso que planteó Alberto Fernández en su discurso inicial del 10 de diciembre". "La Ley de Emergencia no se discutió. Es una ley que se votó a libro cerrado y que va a contramano con el espíritu del Presidente Fernández donde llamó a construir acuerdos y terminar con la grieta", enfatizó.



Recordó además: "Nosotros cuando fuimos gobierno trabajamos mucho en los acuerdos y los consensos junto a la oposición en el Congreso. Nadie es dueño de la verdad", proclamó.