¿Una mala maniobra? La estructura derrumbada tenía una altura de unos 15 metros. La pasarela cedió aparentemente por una mala maniobra de una grúa del tipo "tijera".

Un derrumbe en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, ocasionó hasta el momento la muerte de un operario, además de trece personas heridas. Una de ellas de gravedad.



Dotaciones de la Policía Federal trabajaban anoche con perros rescatistas para descartar que haya obreros bajo los escombros, informaron fuentes policiales.



El derrumbe ocurrió ayer en la zona de obras de la nueva terminal de partidas del aeropuerto, donde se desplomó una estructura tubular que oficiaba de soporte al área por donde transitan los operarios, informaron fuentes aeroportuarias.



La pasarela pertenece a la firma TANE y cedió aparentemente por una mala maniobra de una grúa del tipo "tijera", que golpeó la estructura tubular, derrumbándola y ocasionando la muerte a un trabajador y, hasta el momento, trece heridos confirmados, de los cuales tres se encontraban internados en el hospital de Ezeiza.



El herido grave sufrió traumatismo de cráneo, agregaron las fuentes. El hecho ocurrió ayer por la tarde en la obra que está pronta a inaugurarse y en la cual funcionarán, a partir de octubre, las partidas del aeropuerto.



La estructura derrumbada tenía una altura de alrededor de 15 metros y las autoridades confirmaron que los rescatistas encontraron a trece operarios heridos bajo los escombros, tres de los cuales fueron atendidos en Sanidad del aeropuerto y el resto fue derivado al Hospital de Ezeiza.



Anoche continuaban en el lugar rescatistas, autobombas y ambulancias y, según indicaron fuentes aeroportuarias, no descartan la posibilidad de que haya más operarios bajo los escombros.



El vocero de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Ricardo Camaño, afirmó ayer por la tarde que "la obra ya tenía denuncias por incumplimientos en las medidas de seguridad".



Camaño afirmó en declaraciones al programa radial "Pasaron Cosas" de Radio Con Vos que "aparentemente la obra es de una contratista que está trabajando en las ampliaciones de Ezeiza".



El dirigente gremial apuntó que "la UOCRA no tiene poder de policía laboral" y sostuvo que "la seccional Monte Grande ya había presentado la denuncia ante la delegación de Trabajo del municipio".



"Cedió una estructura interna del andamiaje", dijo Federico Villagran, director de manejo de emergencias del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En declaraciones al canal TN, un testigo declaró que "se desenganchó el andamio y se empezó a derrumbar todo".



"Pensábamos que caía un avión de todo el lío de fierros que había con el derrumbe de la estructura", añadió.



Otro obrero relató: "Empezamos a sentir una vibración grande y no entendíamos qué era. Estamos trabajando hace meses acá y nunca escuchamos ni un avión". El accidente ocurrido a las 16,20 en el Aeropuerto de Ezeiza y ocasionó la muerte de José Bulacio, capataz de la firma TANE.