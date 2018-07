La Casa de la Moneda abrió una investigación por la desaparición de planchas de papel para la fabricación de dinero. Según se estima desde el organismo nacional, se trata de un material que estaba destinado a la fabricación de los flamantes billetes de 200 pesos. Según se desprende de la investigación, el faltante fue detectado en la planta ubicada en el barrio porteño de Retiro cuando se procedió a imprimir 70 millones de billetes por un pedido del Banco Central.



Se estima que en marzo se extraviaron 10 hojas y otras 16 desaparecieron en el mes de abril. De acuerdo a los cálculos que hacen en la Casa de la Moneda, con las planchas que faltan se pueden fabricar unos 145.600 pesos. Se trata de una cifra pequeña en relación a las 450 mil planchas que se utilizan a diario en el lugar. No obstante, lo ocurrido no deja de inquietar a las autoridades. Desde la dependencia afirmaron que desde hace varias décadas que no se iniciaba una investigación de esta índole. Incluso señalaron que es común el extravío de material y que siempre lo encuentran, pero este caso fue la excepción.