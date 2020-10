Personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación hallaron cueros de felinos silvestres secándose al sol y detectaron faltantes de animales y documentación en dos centros de fauna silvestre en Entre Ríos.

En el marco de la ley de conservación de fauna silvestre, los inspectores visitaron el centro de recuperación de animales silvestres de Paraná y un zoológico ubicado en Concordia.

En este último, constataron faltantes de siete tigres de Bengala, dos osos, dos yaguaretés, y decomisaron cueros de cinco tigres y uno de yaguareté. En tanto, les pidieron medidas de adecuación y un inventario de los ejemplares que se encuentran en el lugar.

En el centro de recuperación de Paraná, informaron que encontraron loros, guacamayos, lechuzas, búhos, aguiluchos, caranchos, teros, cardenales, patos, urracas, gatos monteses, coatí, monos, tortugas, yacarés, jabalíes, ñandúes, corzuelas, hurones, armadillos y carpinchos.

Pero también hubo irregularidades, por lo que la cartera de Ambiente nacional le solicitó al administrador que dentro de los próximos 10 días lleven a cabo métodos de marcación de animales y presentación de un programa de reconversión.

En “Nosotros a la mañana”, por El Trece, trataron la noticia y Nicole Neumann expresó todo su repudio ante el hecho: “Me duele el alma, el corazón. Primero, no puedo creer lo retrógrado que existen los zoológicos. Aparte por lo que vi no era un zoológico, era una jaula. Los animales no fueron trasladados a un lugar como corresponde”.

Fuente: El Trece.