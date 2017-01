El titular la Anses, Emilio Basavilbaso, adelantó ayer que ya son casi un millón los jubilados que han accedido a la Reparación Histórica, que están evaluando alternativas para ‘elevar’ la jubilación mínima y que ‘no hay ningún proyecto’ para subir la edad jubilatoria como había sugerido el FMI.



Consultado sobre si van a elevar la jubilación mínima al nivel de salario mínimo, dijo: ‘Estamos viendo distintas alternativas. A nosotros nos gustaría elevar la mínima; de hecho, con la Reparación Histórica van a quedar muy pocos casos de jubilados que hayan hecho aportes y que queden en la mínima‘.



Según el funcionario, hoy la Argentina ‘tiene una de las coberturas más altas del mundo; 97% de los adultos mayores tiene alguna prestación de la Anses, y la mínima es de $5.661 pesos para arriba‘.‘



En relación a la posibilidad de elevar la edad jubilatoria, dijo que ‘no hay ninguna iniciativa de elevarla‘; y agregó que se presentará un proyecto de ley en el congreso proponiendo cambios en el sistema jubilatorio argentino en razón a la actual exigencia de tener 30 años de aporte. ‘El 30% de los trabajadores no tiene aportes. Hay gente de 65 años que no tiene ahorros y el Estado no puede dejar a ese adultos mayor. Esa pensión la paga el tesoro y no los trabajadores‘, aclaró.



Por último, al ser consultado sobre cuánto debería cobrar un jubilado hoy, respondió que ‘lo ideal seria la canasta mínima’ que hoy pasa los 12 mil pesos y que es la que mide la pobreza.