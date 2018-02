Los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once advirtieron que es "una afrenta al luto que llevamos a cuestas" el hecho de que el gremio de Camioneros, junto a un sector de la CGT, realice una movilización el próximo 22 de febrero, el mismo día en que se cumplen seis años del accidente.



El comunicado fue subido a las redes de los familiares y también por María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, quién murió en la Tragedia de Once. Señalan que "el 22 de febrero es una fecha que marca a fuego la memoria de todo el país, en la que recuerda el fallecimiento de 52 inocentes en la Terminal ferroviaria de Once, producto de la corrupción de empresarios y funcionarios".



"Por lo tanto -agrega- queremos expresar que cualquier tipo de acto político que utilice esa fecha es una afrenta al luto que llevamos a cuestas". Señala además: "Somos trabajadores, como también lo era la mayoría de los fallecidos aquel fatídico día. Respetamos el derecho a la protesta en paz y a la debida petición a las autoridades". "Pero no entendemos por qué los organizadores se niegan a modificar la fecha", agrega. Advirtieron además: "Esperamos un tiempo prudencial en la esperanza de que corrigieran el día de la convocatoria, viniendo además de una CGT que siempre nos acompañó, homenajeó y premió".



Fuente: Télam