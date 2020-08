El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, denunció este miércoles el hallazgo de más de 12 millones dosis de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución, por un costo total de 1.400 millones de pesos.



"Son vacunas vencidas que no se habían distribuido a las provincias; nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Son más de 12 millones de vacunas antigripales y 600.000 dosis de la vacuna triple", precisó en diálogo con la prensa el titular de la cartera de Salud, que concurrió a ese lugar y exhibió las cajas de las vacunas vencidas.

Asimismo, explicó que se enteraron de la situación por la llegada de una factura de un frigorífico por el estibaje de 12 millones de dosis de vacunas antigripales y 600 mil dosis de la vacuna triple compradas en 2015 y vencidas durante el Gobierno de Mauricio Macri.



González García recordó que durante 2016 el porcentaje de aplicación de la vacuna triple que "previene unas cuantas enfermedades" fue "muy bajo" y que habrá que analizar "los casos que hubo por no tener cobertura".



Además, sostuvo que "son muchos millones de pesos o de dólares" perdidos por el vencimiento, a los que se deberán sumar el pago por el tiempo que las dosis estuvieron en el frigorífico y por la destrucción de las mismas, que deberá hacerse en el exterior dado que Argentina no cuenta con la tecnología para ese procedimiento.



Sobre las implicancias políticas del hallazgo, González García criticó al macrismo al afirmar que "en el fondo era un gobierno al que no le importa la gente" y, sin mencionarlo, apuntó contra el exministro de Salud devenido luego en secretario, Adolfo Rubisntein, quién "está habitualmente en la televisión explicando lo que hay que hacer, dando consejos" sobe el manejo de la pandemia de coronavirus.



Ginés recordó que en diciembre de 2019 se encontró una situación similar en un depósito ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, por lo que sentenció: "Parece que era un procedimiento".



Los paquetes con vacunas vencidas fueron encontradas en el frigorífico Oneto y compañía, ubicado en Solis 1.958 del barrio de Constitución.

La presencia del ministro en el lugar estaba relacionada directamente con el reciente hallazgo del ministerio que conduce: encontraron en ese depósito 4 millones de vacunas vencidas entre 2015 y 2019.

En las próximas horas se presentará una denuncia judicial por el desperdicio de las 600 mil dosis de vacuna triple bacteriana.

Fuente: Télam