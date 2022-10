Descuentos de hasta el 30% y posibilidades para compras en 3, 6, 9 y 12 y hasta 24 cuotas sin interés son algunas de las opciones que ofrecerán los bancos para la compra de regalos en electrónica, gastronomía, indumentaria y perfumería, entre otros rubros, para el Día de la Madre, el próximo domingo 16 de octubre.



El Banco Santander ofrecerá el 12 de octubre 25% de ahorro para cartera general y un 30% para clientes Select, sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país. Los clientes del Banco Galicia podrán acceder el 13 a descuentos de hasta el 25% y 3 cuotas en shoppings y marcas seleccionadas de todo el país y un 30% de ahorro con Tarjetas Galicia Visa Débito en Farmacity, Simplicity y Get The Look. Banco Provincia ofrece 24 cuotas.