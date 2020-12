Los alérgicos "no conforman un grupo de riesgo para la Covid-19", dijo Pablo Moreno, titular de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAEIC), quien aseguró que "la hipersensibilidad a medicamentos como una vacuna está considerada, dentro de las reacciones adversas, como una reacción impredecible".

Si bien es difícil estimar qué población estaría afectada por una reacción alérgica a estas vacunas porque se trata de un medicamento nuevo, Moreno destacó que "extrapolando los datos podemos decir que sería un grupo pequeño de entre 1% al 4% de la población".

Las alergias a los medicamentos es todo un capítulo dentro de esta enfermedad, explicó el especialista. Puede haber alergia a una aspirina, un antibiótico o un antinflamatorio y las alergias pueden ser leves, moderadas a graves y dentro de estas últimas se encuentra la anafilaxia, cuya evolución puede ir desde una urticaria hasta aparición de pápulas diseminadas por todo el cuerpo, dificultades para hablar o respirar, shock de presión arterial y peligro de vida, agregó.

"Los alérgicos no conforman un grupo de riesgo para la Covid-19. Al principio de la pandemia se pensó que los que padecían asma bronquial lo eran, pero luego, con datos más certeros, se concluyó que un asma bronquial bien controlada, no es un factor que exacerba el coronavirus", indicó Moreno.

En el caso de los dos médicos del Reino Unido que tuvieron anafilaxia tras recibir una de las vacunas candidatas contra el coronavirus, consideró que puede ser que lo que haya desencadenado esa reacción "esté afuera de la vacuna, como un agente contaminante externo, como puede ser el látex, que está presente en los guantes que se usa para aplicar la vacuna, o en el émbolo de la jeringa".

La AAAEIC recordó que "la hipersensibilidad a medicamentos como una vacuna está considerada dentro de las reacciones adversas como una reacción impredecible".

Las reacciones alérgicas ante cualquier tipo de medicamento, en este caso una vacuna, siempre ocurren en pacientes que presentan algún antecedente, por lo que "se debe ser cautos hasta no saber qué componentes" generan esas reacciones.

El titular de la AAAEIC explicó que la vacuna de Pfizer/Biontech contra el coronavirus no "tiene proteínas como la vacuna de la gripe que sí puede generar esas reacciones, sólo contiene sales y lípidos y eso en teoría no debería generar ninguna reacción alérgica, por lo que es un error infundir temor ya que no se puede generalizar hacia todas las alergias".

Una de las alergias más comunes es la rinitis y el asma bronquial, pero "esta vacuna de Pfizer no especifica que está contraindicada contra esas dos enfermedades", detalló el profesional.

Por ello dijo que es prudente hacer "estudios alergológicos de pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas severas para diagnosticar la causa, que puede no tener que ver con la vacuna en cuestión". En una persona con alergias, la respuesta inmunitaria es hipersensible, indicó el experto. Cuando el sistema inmunitario reconoce un alérgeno, libera una respuesta y se secretan químicos como las histaminas, los cuales provocan síntomas de alergias. Télam



¿Y los crónicos?

El director del Centro de Epidemiología Nikolái Gamaleya, Alexandr Guintsburg, afirmó que las personas con alergias, salvo los casos agravados, pueden inocularse la vacuna rusa Sputnik V. El especialista detalló que los alérgicos crónicos deberán hacer pruebas de proteína C reactiva e inmunoglobulina E en la sangre.

>> Carla Vizzotti llegó a Moscú

La comitiva oficial encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, llegó ayer a Moscú, donde concretará los detalles sobre el desarrollo de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, informaron fuentes de Presidencia de la Nación.

La delegación está integrada por Vizzotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y técnicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Vizzotti y Nicolini ya viajaron a Rusia en el mes de octubre para conocer más sobre la vacuna.

Luego, el presidente Alberto Fernández anunció a través de la agencia de noticias rusa Sputnik, en una entrevista exclusiva, que el Gobierno adquiriría 10 millones de dosis de Sputnik V.

El pasado miércoles, el Presidente firmó un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) para inmunizar a diez millones de personas entre enero y febrero, con una primera remesa de 300.000 antídotos que llegarán antes de fin de año.

"Vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a diez millones de argentinos y argentinas", dijo Fernández en esa oportunidad. La Sputnik V tuvo una eficacia superior al 95% a los 21 días de la segunda dosis en la prevención de la infección por coronavirus.