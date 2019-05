En Lanús. En la visita al SAME de Lanús, el Presidente dialogó con médicos y encargados de ese centro de emergencias, quienes le detallaron las labores que cumplen diariamente.

El presidente Mauricio Macri celebró ayer el Día del Trabajador al visitar un Centro de Monitoreo de Seguridad del partido bonaerense de Lanús, donde, tras saludar a un grupo de empleados del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), convocó a "fortalecer la cultura del trabajo".



El jefe del Estado estuvo acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.



"El trabajo nos hace sentir protagonistas y da la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer nuestro aporte al resto de los argentinos para construir un futuro mejor para todos", señaló Macri tras destacar "la importancia de fortalecer la cultura del trabajo". En ese sentido, señaló que "los que cumplen cotidianamente con sus tareas, colaboran con el crecimiento del país".



Luego, Macri habló de las acciones del Gobierno para generar "empleos de calidad", y citó la reciente apertura del mercado chino para más alimentos argentinos, como la carne de cerdo, "que va a significar mucho trabajo" en la cadena productiva y exportadora. Además, se mostró complacido por la cosecha récord del campo que, según aseguró, "potenciará al resto de las actividades y a la generación de más empleo".



"Este es el camino a seguir en una Argentina en la que dialogamos, construimos puentes y creemos en las relaciones de confianza de largo plazo, apostando a nosotros mismos, a nuestro trabajo y a las ganas que tenemos de progresar y de crecer como sociedad", sentenció.



No es la primera vez que Macri visita a trabajadores de emergencias para celebrar el Día del Trabajador: el año pasado había estado en un cuartel de bomberos voluntarios de la localidad de Vicente López, en el norte del conurbano bonaerense.



La visita de Macri para celebrar el Día del Trabajador se produjo tras el paro por 24 horas que llevó adelante el martes pasado un sector del sindicalismo ligado a los partidos de izquierda, al kirchnerismo y a la familia de los líderes de Camioneros: Hugo Moyano y su hijo Pablo. Esa medida de fuerza fue considerada "un fracaso" por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo.



De hecho, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, opinó que "no se vio un clima de paro".



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó al sindicalismo que pague los costos del operativo de seguridad que, según calculó, alcanzaban los 23 millones de pesos. Además, admitió que el Gobierno nacional podría conformar una comisión para estudiar la posibilidad de que el adicional por feriado no sea contabilizado en el Impuesto a las Ganancias. De hecho, los gremios del transporte que pararon ayer lo hicieron argumentando ese reclamo.



En diálogo con radio Mitre, Bullrich aseguró que "se está estudiando" ese cambio en el gravamen porque cuando "una persona tiene que trabajar un día feriado tal vez no le conviene".



Según trascendió de fuentes oficiales, esa comisión estaría conformada por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Producción y Trabajo, Dante Sica.



Fuente: Télam