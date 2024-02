Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) alertan que el inicio de clases, en el contexto actual del gobierno de Javier Milei "es imposible" en las diferentes provincias. Aseguró que el Gobierno nacional continúa sin enviar los fondos del incentivo docente y pidió que se convoque a paritarias. "El Presidente es responsable de que el año escolar comience conflictivamente", aseguró Alberto Sileoni y advirtió que, por las medidas tomadas, "buscan desfinanciar la educación"-

En diálogo con El Destape Radio, la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, se refirió a la situación actual de las y los docentes, a semanas del inicio de clases previsto para los últimos días de febrero y primero de marzo -dependiendo de cada distrito-. "Si no llaman a paritarias ni mandan fondos, cobraremos menos que el año pasado, contexto imposible para arrancar las clases", apuntó. Además criticó al mandatario por no convocar: "Creíamos que iba a ser la semana pasada, no lo hicieron por el tema de la Ley Ómnibus, todavía estamos esperando".

"Desde CTERA exigimos que nos convoquen a discutir paritarias esta semana. Mañana tenemos una reunión y luego realizaremos un congreso para decidir si van o no a iniciar las clases en función de lo que pase estas semanas", aseguró Alesso. Mientras que explicó que, a lo largo de este último mes, "las provincias pudieron cubrir el faltante del porcentaje que le corresponde a Nación con el fondo de incentivo, pero el próximo será casi imposible". Es decir, las y los trabajadores cobrarán menos salario durante marzo.

Hoy en el Consejo Federal de Educación, los y las ministras del país presentamos una nota al secretario de Educación, Carlos Torrendell, manifestando nuestra profunda preocupación por la discontinuidad de las sumas que transfiere la Nación a las provincias. pic.twitter.com/P3Ggj48dZx — Alberto Sileoni (@AlbertoSileoni) February 9, 2024

En esa línea, la secretaria general de CTERA señaló que "sin el envío de los fondos del incentivo docente, se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial" y que en dicho contexto "es imposible comenzar las clases porque todo aumenta: alquileres, alimentos y ahora también el transporte de colectivos y trenes". Mientras que criticó duramente el cambio de discurso de La Libertad Avanza (LLA): "Dijeron que el ajuste era para la casta pero resulta que la casta era el docente, el jubilado y el trabajador que sufre directamente con estos aumentos porque su salario no aumenta".

Por otro lado, la docente denunció que Nación tampoco envió los fondos para los comedores escolares. Tanto es así que, el pasado viernes, diversos ministros de Educación de todo el país presentaron una nota al secretario del área, Carlos Torrendell, para manifestar su "profunda preocupación" por la discontinuidad de las sumas que transfiere la Nación a las provincias.

El comunicado del Consejo Federal de Educación

"Nos dirigimos a usted frente a la incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: leyes 26.075 y 25.053 -particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacional y Fondo de Infraestructura- y la falta de certezas sobre el escenario presente o futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la politica educativa en nuestras jurisdicciones", señaló la carta enviada por el Congreso Federal de Educación, firmada por las y los ministro de todo el país.



"Conscientes de las particularidades de cada una de las provincias, entendemos que los temas muy genéricamente planteados constituyen un eje común que nos llevan a firmar la presente a quienes tenemos a cargo el área educativa en cada una de nuestras jurisdicciones, solicitamos una pronta respuesta sobre el presente planteo", agregaron en el texto publicado en X (ex Twitter).

A través de sus redes sociales, el exministro de Educación en el gobierno de Cristina Kirchner, Alberto Sileoni, apuntó que el presidente Milei "es responsable de que el año escolar comience conflictivamente; sus medidas van a desordenar el ciclo lectivo y a desfinanciar la educación en Argentina" y aseguró que, por las medidas tomadas, "claramente demuestran que no le interesa" el área. En esa línea, aseguró que el Fondo -vigente desde 1998- no fue eliminado por ningún presidente a pesar de sus diferentes signos políticos, rompiendo así con una tradición de 26 años.

"El FONID es una gran ayuda para construir el salario de los maestros y las maestras provinciales y que representa, según la provincia y el cargo, alrededor del 10% del salario. Lamentamos que peligre el financiamiento de la educación en todas las provincias; la ausencia de un Estado nacional que acompañe y ejerza su rol articulador, es responsabilidad de la máxima autoridad de la Argentina", sentenció.