El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que a partir del lunes "se van a ir reanudando algunas actividades en muchas provincias argentinas" en el marco de la cuarentena administrada y como parte de un "mapa inteligente" en el que van detectando "zonas donde no hay circulación viral", o no tuvieron casos de coronavirus, o con promedios de contagio superiores al promedio actual.



"A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, que es la autoridad en materia sanitaria, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días", dijo el jefe de ministros en una entrevista con la TV Pública, luego de participar de la reunión en la residencia de Olivos que encabezó el presidente Alberto Fernández .



Tras el encuentro, en el que Fernández presentó a los gobernadores la propuesta que mañana llevarán a los acreedores extranjeros, que implica mayores plazos y quita de capital para hacer posible su cumplimiento, Cafiero dejó claro que estas excepciones se darán en el marco de la "cuarentena adminsitrada" que planteó el Presidente el viernes último cuando anunció la extensión del aislamiento hasta el 26 de abril.



Dijo incluso que existe "un mapa inteligente" que mira el Gobierno nacional y en el que se van viendo "zonas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos, o los promedios de contagio son mayores al promedio de 14 días".





De esta forma dijo, en esos lugares, "se van a ir reanudando actividades en conjunto con protocolos que define el Ministerio de Salud en muchas provincias argentinas".



Cafiero dejó claro que para el gobierno es "clave el respaldo federal" y explicó que tras diálogos mantenidos esta semana en el marco de esta idea de cuarentena administrada, se plantearon "realidades distintas" que era necesario tomar en cuenta.



"Hay realidades distintas y las estamos atendiendo", dijo y agregó: "Hay zonas que están muy abarrotadas, como el conurbano, que tienen una complejidad distinta a zonas más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires".



Por eso, dijo, es necesario "tener una mirada inteligente sobre sectores y actividades que se pueden ir reanudando", aunque dejó claro que esta posibilidad existe hoy "gracias al aislamento" ya que mientras que al principio de la pandemia el virus "se duplicaba cada tres días, hoy lo hace cada 14 días".





Dejó claro además que 'desde el punto de vista de la pandemia, siempre hay que trabajar sobre una ética del cuidado, independientemente de si se levanta o se reanuda una actividad o zona fabril", y afirmó que esa ética debe trabarse "fuertemente en grupos vulnerables" y "entre todos".



"Lo primero que tenemos que cuidar nosotros es la salud", concluyó al tiempo que recordó que "al virus lo hemos vencido poco a poco con el cumplimiento de la cuarentena" y con los protocolos de distanciamiento social que, dijo, "nos van a acompañar un tiempo más y serán parte de nuestra conducta", como es el caso de "toser en el pliegue del codo, usar barbijos y alcohol en gel".