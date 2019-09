Protección. El Banco Central de la República Argentina aclaró que los anuncios sobre compra de dólares buscan lograr mayor estabilidad cambiaria y proteger al ahorrista.

Para buscar estabilidad cambiaria, el gobierno de Mauricio Macri dispuso una serie de medidas tendientes a asegurar el abastecimiento de la divisa estadounidense.



Según fuentes del Banco Central, las personas podrán comprar hasta 10 mil dólares por mes y también girar ese monto al exterior. Las empresas exportadoras tendrán que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities). El Central explicó que "no hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento". Por otro lado, habrá frenos para el atesoramiento de dólares por parte de empresas.



Esta medida, que ya era calificada ayer como un cepo al dólar, no implica que las personas deban pedir autorización para comprar menos de 10 mil dólares por mes ni justificar la compra ante la AFIP.



De todos modos hay una diferencia con la presidencia anterior, ya que cuando Macri llegó al gobierno recibió un cepo cambiario de la gestión kirchnerista que obligaba a las personas a pedir autorización a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para comprar dólares.



El peso argentino enfrenta una aguda turbulencia que comenzó el mes pasado, tras unas elecciones primarias en las que Macri (que busca la reelección presidencial) sufrió una derrota ante Alberto Fernández, el candidato del peronismo de quien recelan los inversores.



Como parte de estas fuertes medidas de control para asegurar el abastecimiento en el Central, esa entidad monetaria decidió por estas horas frenar la venta de dólares a las empresas para que los atesoren sin un destino específico. Fuentes oficiales aclaraban que "las empresas no podrán comprar dólares para atesorar sin conformidad del Central. Es decir que se requiere autorización cuando la empresa quiere comprar dólares para atesorar, como forma de evitar la especulación".



Las operaciones de importación y pago de deudas en moneda extranjera no requieren autorización. A su vez, las empresas necesitarán autorización para girar dólares al exterior.



En paralelo, fuentes oficiales informaron que "no podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de 10 mil dólares por persona por mes". En ese caso deben pedir autorización. Las personas que quieran comprar más de 10 mil dólares por mes deben contar con autorización del Central. El 90% de las personas compran menos de 10 mil dólares por mes, según el Central.



Estas disposiciones fueron establecidas por el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 596 del 28 de agosto, que se comunicó ayer a la prensa. Las medidas tendrán efecto desde hoy, después de que el viernes el dólar cerrara a 62 pesos. Está previsto que estas medidas se apliquen hasta el 31 de diciembre.



Fuentes del Central dijeron que no hay corralito porque la gente y las empresas van a poder retirar los dólares que tengan en sus cuentas. Con estas decisiones, se están tomando buena parte de las medidas que debería haber instrumentado Alberto Fernández, en caso de ganar las elecciones presidenciales.



En el Gobierno reconocen que necesitan ir en una dirección que esté avalada por el candidato peronista. Según medios nacionales, estas medidas pueden haberse alcanzado tras algún tipo de acuerdo con Alberto Fernández. El candidato peronista venía reclamando casi de manera explícita al Gobierno que impusiera el cepo, cuando afirmaba que la prioridad era "cuidar las reservas". En sus argumentos el decreto sostiene que "ante los recientes acontecimientos económico-financieros, es necesario adoptar medidas para regular el régimen de cambios".

El Fondo "seguirá al lado de Argentina"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantó ayer que analizará las medidas adoptadas por el Gobierno de Mauricio Macri a las que consideró destinadas a "proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas".



"El personal del Fondo Monetario Internacional esta analizando los detalles de las medidas. El personal permanecerá en estrecho contacto con las autoridades en el período hacia adelante y el Fondo seguirá al lado de la Argentina durante estos tiempos desafiantes", dijeron voceros del organismo crediticio.



Apuntaron a que "las autoridades argentinas han anunciado medidas de gestión de flujos de capitales con el objetivo de proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas". El FMI tiene pendiente decidir si desembolsa unos 5.400 millones de dólares para septiembre, como parte del acuerdo celebrado con el Gobierno el año pasado.



Pedido a banqueros



En una reunión con presencia del Banco Central, el gobierno de Mauricio Macri le dijo a los banqueros que traerá U$S 20 mil millones en billetes para suministrárselo a los bancos que no tengan efectivo. Asimismo, el Central les pidió a las entidades que cobren todos los préstamos que puedan.