A una semana de la derrota en las PASO que puso al borde de un abismo al Gobierno, Fernando "Chino" Navarro explicó ayer que el festejo en la quinta de Olivos fue un factor determinante para la derrota del Frente de Todos. "Tenemos una encuestadora que no está contaminada de las operaciones políticas, nosotros como gobierno estábamos en caída hace 30 días. Desde la foto de Sofía Pacchi. Caíamos y caíamos", dijo el secretario de Políticas Parlamentarias.

El dirigente del Movimiento Evita, sin embargo, aclaró que esa no fue la única razón, sino el principio de una sucesión de hechos negativos para la imagen del gobierno de Alberto Fernández. "Con la foto de Sofía Pacchi empezamos a caer, pero hay múltiples causas", aseguró Navarro, en diálogo con FM Millenium.

Además, hizo un diagnóstico puertas adentro del oficialismo y planteó que el trabajo realizado en estos casi dos años de mandato "no alcanzó, llegó tarde o no lo llegó". También reconoció que la gente sabía que el Frente de Todos iba a perder y sostuvo que "estaba ahí, pero no lo queríamos ver".

A horas del recambio oficial en el gabinete de ministros, Navarro dijo que toda la coalición tiene "la obligación de ponerse de acuerdo". Así, precisó: "En la discusión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, todos tenemos responsabilidad".

En relación a la ola de presentaciones de renuncias dentro del gabinete que conducía Santiago Cafiero, que comenzó con la del ministro de Relaciones Interiores, Eduardo "Wado" de Pedro, el dirigente social opinó que "no es una crisis institucional, es una crisis política". Y agregó: "No me gustó que muchos ministros salgan a decir "renuncio"".