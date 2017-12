Momentos de desesperación se vivieron en un canal de Rivadavia, Mendoza, donde tres miembros de Amgraa (Guardavidas de Mendoza) rescataron a tres niños de aproximadamente 10 años, que se habían tirado al agua para refrescarse y fueron arrastrados por la corriente.



Las imágenes del hecho, ocurrido el 22 de diciembre, fueron cargadas en las redes con el propósito de concientizar a la población sobre la peligrosidad de bañarse en un caudal.



Leonardo Agüero, Federico Caccavari y Marcos Renato fueron quienes lograron sacar a los niños del agua que "los arrastraba hacia unas tuberías subterráneas, como se ve a unos 30 metros".



"Por favor me gustaría que tomen conciencia de lo peligrosa que es el agua y más sobre esto que hacen muchos chicos de bañarse en canales y espejos de agua no autorizados en éstas épocas, realmente no se que hubiera pasado si de casualidad justo no estábamos ahí realizando prácticas hoy con los guardavidas, pero es muy importante que sepan dónde se van a bañar sus hijos y seres queridos y más si son menores de edad, porque el agua NO perdona y es una muerte silenciosa", escribió en Facebook, Leonardo Agüero.