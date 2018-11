El ministro de Trabajo y Empleo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz, desmintió ayer que en la provincia se haya autorizado a 45 niños trabajar en el campo, como trascendió en algunos medios, y aseguró que "no hay denuncias ni casos registrados" relacionados con el trabajo infantil en ese distrito.



"En Jujuy no hay casos detectados o denuncias de trabajo infantil en este año", afirmó Cabana Fusz a Télam en referencia a la información que circuló los últimos días sobre el empleo de mano de obra infantil en el sector tabacalero y otras plantaciones, en el textil y otros grupos comerciales.



El ministro destacó además las "acciones de prevención" que se realizan en esa provincia, principalmente en las zonas de producción agrícola, donde "en otros tiempos se presentaba ese tipo de situaciones".



"Hay toda una tarea de esclarecimiento y acciones de concientización en lugares donde creemos que puede haber algún intento de trabajo infantil", indicó.



Por otro lado, refirió que en la provincia "existe el trabajo adolescente como en todo el país, para aquellas personas que tienen 16 y 17 años y que están a un paso de la formalización y de ejercer sus derechos como trabajadores".



Aclaró que los jóvenes trabajan "con autorización de sus padres" y que los menores de 16 años "sólo desarrollan actividades de nivel artístico, como el modelaje o una participación para la televisión, y siempre que no sea un trabajo de riesgo".