Desde hace algunas horas circula a través de las redes sociales y los distintos grupos de WhatsApp un mensaje que da cuenta de un nuevo corte de energía eléctrica para esta noche.

Desde el Gobierno, informaron que el mensaje es falso. Además el texto menciona al Ministerio de Planificación Nacional, ente que ya no existe en la órbita del Gobierno Nacional.

El mensaje que se divulgaba dice: "El Ministerio de Planificación de la Nación informa que en la madrugada del 18 de junio de 2019 se procederá al corte programado de energía eléctrica en distintos sectores del país. Esto tiene como finalidad realizar un reseteo del sistema informático de manejo y control de la distribución de la electricidad que se utiliza en nuestro país.

Por esta razón el Ministerio solicita

1) suplirse de linternas, baterías, luces de emergencias etc., ante la posibilidad de extenderse el corte

2) suplirse de alimentos que NO necesiten refrigeración. También agua y otros elementos de primera necesidad

3) desconectar artefactos que no sean de uso importante como televisores, computadoras, aires acondicionados, etc.

4) asegurar puertas y ventanas ante la posibilidad de actos de delincuencia

-----------

Los cortes comenzarán a las 00:00 hs. del 18 de junio de 2019 y se extenderán hasta aproximadamente las 12hs.

-------

Ministerio de Planificación de la Nación

Secretaria de Energía de la Nación

Ministerio del Interior".