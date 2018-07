La senadora por el Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell, se abstendrá en la votación por la interrupción legal del embarazo. Así lo confirmó la propia senadora en diálogo con Clarín y otro medio. En el conteo muy parejo y con final todavía abierto, la novedad de la abstención fue muy bien recibida en el sector "verde" que capitanea el senador Miguel Pichetto.

Es que a Crexell se la tenía votando en contra en los conteos realizados hasta ahora. "Yo estoy en contra del aborto pero también hay una realidad que no se puede ocultar. No me convencen ninguna de las dos posturas, ni el rechazo, ni tampoco considerar que el aborto sea un derecho subjetivo de la mujer, por eso mi voto es de abstención", explicó la senadora, que por otra parte, manifestó que hubiera deseado que se llamara a consulta popular por este tema.

Lo del "derecho subjetivo" fue un concepto que dejó críticamente la jurista María Angélica Gelli, antiabortista, el martes en las exposiciones en comisiones del Senado donde se trata la media sanción de Diputados.

Crexell dijo que su abstención "es firme" y que no cambiaría aún si su voto fuera decisivo para volcar el futuro del proyecto en una u otra dirección. Hasta ahora, es la primera senadora que se manifiesta por la abstención. En Diputados, en la votación del 14 de junio, sólo se abstuvo Alejandra Vigo, de Córdoba Federal.

En la Cámara alta sigue siendo indefinida, en cambio, la postura de su compañero del MPN, Guillermo Pereyra (con quien Crexell mantiene también diferencias políticas), quien presentó un proyecto alternativo para acompañar a la mujer embarazada.

El conteo hasta ahora es parejo, con unos 30 senadores a favor -muchos piden cambios a la media sanción de Diputados- y otros tantos en contra. Hay una decena de indefinidos o que no revelan su voto, y que terminarán volcando la suerte de la ley. Con 72 senadores en la Cámara Alta, cada voto es clave sobre todo en un final tan reñido.