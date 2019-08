Más de 600 días. Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal, está detenido desde octubre de 2017 en el penal de Marcos Paz.

La Cámara Federal porteña anuló ayer los procesamientos del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y otros exfuncionarios kirchneristas como José López, Roberto Baratta y Ricardo Jaime, en la causa que investiga delitos en la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.



En paralelo revocó la falta de mérito de varios empresarios, incluidos el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. Esto no implica que los exfuncionarios no puedan volver a ser procesados. El fallo que dictaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun especifica que el procesamiento es anulado por la falta de argumentos y la escasez de medidas de prueba tomadas por el juez a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi.



En la causa se investiga si hubo coimas de empresarios a funcionarios del kirchnerismo para obtener beneficios en el contrato del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra que ganó en primera instancia Odebrecht, el gigante brasileño que pagó coimas en toda América latina.



Por otro lado, se abrió la puerta a que la justicia vuelva a investigar a los empresarios, que habían quedado con falta de mérito, lo que significaba en los hechos que no había elementos para avanzar judicialmente sobre ellos.



En síntesis, lo que hizo la Cámara fue poner bajo la lupa la actuación del juez en el caso. La Cámara consideró que si la prueba en contra de los exfuncionarios era cierta, del mismo modo debió haber sido analizada contra los empresarios, que según las investigaciones preliminares obtuvieron "provecho económico" y enriquecimiento "injustificado" por las decisiones de los miembros del Ministerio de Planificación.



La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que ordenó al juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado, según el fallo.



Para Irurzun y Bruglia, "hay cosas que la sentencia necesariamente tenía que analizar y no analizó". Las faltas de mérito con que en esa resolución se benefició a los empresarios "sólo se apoyaron en la supuesta falta de corroboración de la hipótesis de sobornos, sin ninguna referencia a la imputación mencionada".



Por todo ello, resolvieron declarar la nulidad de la resolución y ordenar que se dicte un nuevo fallo que tenga en cuenta todo lo indicado. "En estas condiciones es inviable" revisar el fallo, concluyeron.



Entre los empresarios imputados cuya falta de mérito quedó nula están Angelo Calcaterra, Jorge Rodríguez, Gianvincenzo Coppi y Lorenzo Ghella. También se declararon nulos los sobreseimientos que se habían dictado a Julián y Mariano Vázquez, los hijos de otro acusado, el exasesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez.



Aunque no se trata de decisiones definitivas, para algunos observadores esta actuación será valorada con recelo por quienes comenzaron a especular sobre la suerte de los presos "K" tras el reciente triunfo electoral del candidato presidencial Alberto Fernández, cuya compañera de fórmula es Cristina Fernández de Kirchner.



Preso desde hace más de 600 días, Julio de Vido, el exministro de Planificación Federal, está detenido desde octubre de 2017 en el penal de Marcos Paz, luego de que se aprobara su desafuero como legislador nacional en la Cámara Baja.



El exministro Julio De Vido está preso en el penal de Marcos Paz desde el 26 de octubre de 2017 por decisión del juez federal Luis Rodríguez, por una causa de corrupción respecto a la minera de Río Turbio.