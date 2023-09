El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, funcionarios y organismos de derechos humanos destacaron hoy como "histórico" y un "hito trascendental" en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en el país la declaración del Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.



"Lo peor del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina se expresó allí: detenidos, asesinados, torturados y desaparecidos. Seguimos manteniendo viva la memoria. Nunca Más", expresó el Presidente en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X y que se transmitió durante la reunión en la Unesco.



Y agregó: "Con la fuerza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo buscando con desesperación a sus hijos y nietos, un país entero aprendió a nunca claudicar su lucha. Este año cumplimos 40 años de democracia y seguimos exigiendo justicia para que nadie pueda negar u olvidar el horror".



La vicepresidenta Cristina Fernández recordó que el Museo Sitio de la Memoria fue inaugurado por su gestión en 2015, al tiempo que consideró que "quiso Dios" que recibiera a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y a la genetista Mary-Claire King el mismo día en que se conoció la decisión de la Unesco.



"En el año 2004, y en su primer 24 de marzo como Presidente, Néstor Kirchner decidió recuperar para la memoria la ex ESMA. Ese mismo día, y en ese mismo acto, conocimos a Juan Cabandié, nieto recuperado número 77, que había nacido en cautiverio de su madre -a la que nunca conoció- en ese centro clandestino de secuestro, tortura, muerte y desaparición", evocó la Vicepresidenta desde sus redes sociales.



La exmandataria recordó que "11 años" después de esa fecha, su gestión inauguró el 19 de mayo de 2015 el Museo Sitio de Memoria ESMA junto a Carlotto y la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.



La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) oficializó el reconocimiento en su 45° Convención en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, donde se encuentra sesionando desde el 10 de septiembre.



También se hizo eco de la noticia el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, que advirtió que "mientras algunos lo niegan, el mundo reconoce que Argentina recorrió un camino en defensa de los derechos humanos".



Desde la misma red social, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, consideró el hecho un "hito trascendental frente a todo intento de reivindicación del período más oscuro de nuestra historia".



El canciller Santiago Cafiero destacó el trabajo diplomático ininterrumpido durante ocho años que desembocó en la formalización del Museo ESMA como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y subrayó que "mientras la derecha negacionista pone en tela de juicio la memoria efectiva en Argentina, la comunidad internacional destaca a nuestro país y nos brinda este gran reconocimiento".



Cafiero, que por la mañana participó en la ceremonia de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, dialogó con Télam y ponderó el valor del museo que funciona en el ex centro clandestino de detención como un "testimonio material y físico de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar".



Tras conocerse la decisión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, también manifestó su "orgullo" porque, dijo, "donde se cometían los peores crímenes contra la humanidad hoy hay un espacio de Memoria, Verdad y Justicia para Argentina y el mundo".



"Esto no hubiera sido posible sin el trabajo del equipo del Museo Sitio de Memoria ESMA y de la Secretaría de Derechos Humanos que ha impulsado esta postulación ante la Unesco. Mi especial agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores y a Marcela Losardo", añadió Soria en su cuenta de la misma red social.



"Estamos orgullosos con este reconocimiento que hace la Unesco. Este lugar fue un emblema del terrorismo de Estado en nuestro país, pero también de reconstrucción y memoria, gracias a la decisión política de Néstor Kirchner y de Cristina", celebró, por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.



El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dijo que se trata de "un reconocimiento mundial a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y a la promoción internacional de derechos humanos que impulsa nuestro país".



El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó que "en el año que cumplimos 40 años de democracia, la defensa de los Derechos Humanos y lucha de nuestras Madres y Abuelas nos compromete siempre a seguir trabajando por la Memoria, la Justicia y la Verdad".



La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo que "el mundo entero dice 'Nunca Más' y que el Museo Sitio ESMA "evidencia la capacidad de recordar preservando esta historia en la memoria colectiva del mundo".



También el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, hijo de desaparecidos, se expresó al respecto: "Le dijimos Nunca Más a las atrocidades de la dictadura, pero hacía falta Memoria, Verdad y Justicia para consolidarlo. Néstor y Cristina Fernández de Kirchner convirtieron la ex ESMA en un sitio de Memoria. Hoy el mundo lo reconoce".



El subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, sostuvo que "es un orgullo" porque "reafirma el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia" además de ser "un enorme reconocimiento a la lucha de los organismos de Derechos Humanos en el país que supo tramitar el pasado traumático reciente y a decisiones políticas de convertir a la ESMA en un espacio de Memoria".



El Museo Sitio de Memoria ESMA compartió en sus redes un testimonio desde Riad de su directora ejecutiva, María Marcela "Mayki" Gorosito, quien expresó estar "llena de emoción" en un "día lleno de orgullo y de agradecimiento".



"Orgullo porque logramos, con nuestro trabajo, dar continuidad a la lucha de los organismos de derechos humanos transformado en política pública y agradecimientos porque hubiera sido imposible alcanzar este logro tan importante sin el apoyo constante de familiares de las víctimas, sobrevivientes, trabajadores del Museo, miembros de la Secretaría de Derechos Humanos, de las autoridades y de la Delegación Permanente de nuestro país ante la Unesco", puntualizó.



El diputado del FdT y secretario General de la CTA, Hugo Yasky, remarcó que la noticia "llena de orgullo" porque "donde habitó el horror construimos memoria para la Argentina y el mundo".



La legisladora porteña y nieta restituida Victoria Montenegro agradeció a "Néstor y Cristina" en sus redes sociales por este reconocimiento.



Para Victoria Donda Pérez, nieta restituida, "en tiempos en los que hay personajes que cobran notoriedad política por negar el terrorismo de Estado", la declaración de la Unesco es "la afirmación de que nada ni nadie borrará nuestra lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia".



La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo definió esta decisión como un "reconocimiento mundial a las Políticas de Derechos Humanos de Argentina, a los pactos democráticos construidos por nuestro pueblo durante estos 40 años de la democracia más larga de nuestra historia, y a la certeza sobre el Nunca Más".



"En la ESMA los genocidas secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron, robaron bebés nacidos en cautiverio, violaron. Existió y lo reconoce la Unesco", señaló la Agrupación Hijos Capital.



Para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se trata de un hecho "trascendental" que "contribuye a reconocer y condenar los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron durante la última dictadura cívico militar" y de "un hito necesario para continuar el camino de construcción de la Memoria" así como "un logro de la sociedad argentina que no claudica en la búsqueda de Verdad y Justicia".